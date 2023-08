Nuoto: Buone le prestazioni di Louvin e Navaretta

Dal 1° all’8 agosto i migliori giovani nuotatori italiani della stagione hanno dato spettacolo e si sono potuti confrontare con campioni del calibro di Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri che appena rientrati dai mondiali in Giappone hanno partecipato alla manifestazione.

Ai blocchi di partenza anche i valdostani Nicole Louvin (Centro Nuoto Torino) e Tommaso Navarretta (Aosta Nuoto) allenati dal tecnico Edoardo Giovannetti.

Nella mattinata del 2 agosto ha gareggiato nei 200 Rana Ragazzi Tommaso Navarretta. Inserito nella quinta batteria ha concluso con il tempo di 2.28.20 piazzandosi al 28° posto finale e 13° per anno di nascita.

Tommaso Navaretta

Doppio appuntamento per Nicole Louvin che venerdì 4 è scesa in vasca nei 100 Rana Cadette in cui ha realizzato il personale con 1.13.79 migliorando di quasi un secondo rispetto ai campionati regionali di Torino di metà luglio e giungendo 21^ nella classifica finale e 13^ per anno di nascita e domenica 6 ha gareggiato nei suoi 50 Rana conclusi al 20° posto in 33.84.

Bilancio positivo per i due valdostani anche se con un po’ di rammarico, perché nuotando i loro personali sarebbero entrati entrambi in finale.

Comunque soddisfatti atleti e allenatore che ora potranno godersi un periodo di meritato riposo per poi riprendere gli allenamenti da settembre, con rinnovato entusiasmo, insieme ai compagni di squadra.