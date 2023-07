Nuoto: Nicole Louvin e Tommaso Navaretta sugli scudi a Torino

Concluso nel fine settimana al Palazzo del Nuoto di Torino il Campionato regionale di Categoria di nuoto in vasca lunga che per due week-end ha visto impegnati gli atleti del Comitato Federnuoto Piemonte e Valle d’Aosta in quello che è stato l’ultimo appuntamento della stagione agonistica a livello regionale.

Preparati dal tecnico Edoardo Giovannetti sono scesi in vasca per l’Aosta Nuoto Pietro Cerrato, Corinne Désandré, Matteo Espositi, Petra Favre, Emma Forti, Aurora Furfaro, Davide Merighi, Lorenzo Miserocchi, Mattia Savoia e Gaia Valenti, oltre a Nicole Louvin tesserata per il Centro Nuoto Torino

Trasferta ricca di soddisfazioni per i valdostani che hanno ottenuto due medaglie, di cui una individuale e una in staffetta, oltre a due qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria e numerosi piazzamenti.

Medaglia di bronzo per Nicole Louvin che, nonostante una stagione difficile in cui è stata vittima di un infortunio che per alcuni mesi l’ha tenuta lontano dalle competizioni, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio nei 100 Rana Cadette con il crono di 1.14.70 e si è piazzata quarta nei 50 Rana chiusi in 33.52.

Grande prestazione di Tommaso Navarretta nei 200 Rana Ragazzi, quarto in 2.26.02 a soli 34 centesimi dal podio dopo essersi migliorato di oltre un secondo rispetto alle batterie del mattino, nelle quali aveva già staccato il pass per i Campionati Italiani di Categoria.

Molto brava Lin Pigliacelli quinta nei suoi 200 Farfalla nuotati con il personale in 2.26.75 in cui ha tolto quasi tre secondi al crono fatto segnare un mese prima ai Campionati regionali assoluti.

Bene Corinne Désandré nei 200 stile libero Ragazze sesta nuotando il suo migliore in 2.15.06, oltre a due secondi posti in finale B dei 50 e 100 stile libero conclusi in 28.73 e 1.02.88.

In finale Giovani dei 100 Rana Ragazzi Matteo Espositi, al primo anno di categoria, ha terminato con una buona quinta posizione in 1.13.84.

Determinato Pietro Cerrato, che ormai predilige le distanze più lunghe, nell’affrontare gli impegnativi 800 stile libero nuotati in 9.28.72 per un settimo posto nella categoria Junior.

In chiusura è arrivata ancora una medaglia d’argento in staffetta 4x100 Misti Cadette per Nicole Louvin con il Centro Nuoto Torino (Anzanello, Louvin, Calervo, D’Andrea) con il tempo di 4.22.13.

Bene i ragazzi dell’Aosta Nuoto nella staffetta 4x100 Stile libero Ragazzi (Navarretta, Espositi, Miserocchi, Savoia) classificatasi decima in 3.55.11.

Ultimo impegno stagionale per Nicole Louvin e Tommaso Navarretta la partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria in programma a Roma nella piscina del Foro Italico dal 1 all’8 agosto.