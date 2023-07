Ciclismo: Il valdostano Manuel Umberto Dal Pozzo è campione italiano M3 di Downhill

Campionati italiani di Downhill, ieri, a Prali (Torino), che consegnano il titolo di categoria, nei Master 3, a Manuel Umberto Dal Pozzo.

Nella classifica Amatori, il successo va all’EliteMaster Tommaso Pastorino (Team Marchisio Bici; 4’30”). Al 9° posto assoluto, 6° EliteMaster, Patrice Revil (Vtt Arnad; 4’45”); 16°, neo campione italiano M3, Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini; 4’48”); 43°, 18° EliteMaster, Marco Antonini (Black Arrows – Gemme Bike; 5’12”).

Strada

Fine settimana più che positivo per Kristian Blanc (Madonna di Campagna). Ieri, nel 4° Trofeo Terre della Croatina (Borgomanero), gara su Strada Allievi di 39,086 km, il valdostano ha chiuso al quarto posto. Sei giri del circuito e, al secondo di questi, una fuga a tre, promossa da Gregorio Acquaviva (Madonna di Campagna), Thomas Doghetti e Ettore Martinelli (Bustese Olona), che raggiungeva anche tre minuti di vantaggio È lo stesso Acquaviva (1h 58’12; media 39,086 km/h), che a cento metri sorprende i compagni d’avventura e brucia in volata Thomas Doghetti; al terzo posto, attardato di 7”, Ettore Martinelli. Sprint del plotone per la quarta posizione e a vincere la volata è proprio Kristian Blanc.

Il giorno precedente, a Sospirolo (Belluno), nel Campionato italiani Allievi, cronometro a squadra, 7° il Madonna di Campagna (Daniel Lo Iacono, Gregorio Acquaviva, Kristian Blanc e Alessandro Gariglio; 26’40; 40,980 km/h), quartetto che conclude attardato di 1’35” dai vincitori, la Bustese Olona (Thomas Doghetti, Matteo Turconi, Ettore Martinelli, Marco Sambinello; 25’05; 43,530 la media oraria).

Mountain Bike

Campionati italiani Allievi e Esordienti di Xc Eliminator, sabato 22, e Nazionale giovanile di Cross country, domenica 23, a Carona (Bergamo). Nella rassegna tricolore, negli Esordienti primo anno, successo di Mattia Pirovano (Team Alba Orobie); al 9° posto Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta); 13° Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB).

Negli Allievi secondo anno, piazza d’onore di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), alle spalle di Giuseppe Palazzo (Scuola Mtb SanPaolo), 3° Stefano Cuneo (Bici Camogli). Al femminile s’impone Sofia Bianchini (Cassica De’Bracchi); 8° Kristel Arcodia (Gs Lupi). Negli Esordienti Donne primo anno vittoria di Sarah Lardizzone (Pantelleria). Sesta Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB); 10° Arlyn Sposito (Gs Lupi). In campo maschile, successo di Davide Grigi (Alba Orobie). Quarto posto di Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB); 7° Joel Philippot (Gs Lupi); 20° Alessio Catona (Gs Lupi). Negli Esordienti secondo anno, gradino alto del podio a Walter Vaglio (Scuola Tugliese); 24° Cesare Fontanelle (Gs Lupi).