Snowboard: Progetto Children in raduno a Cervinia

Quattro giorni di raduno sciistico e atletico, dal 17 al 20 luglio, a Cervinia, per il gruppo del Progetto Children di Snowboard.

Sono tredici i ‘rider’ convocati dagli allenatori Francesco Brutto e Mattia Canovi: Martina Casi, Vittoria e Mattia Lorenzo Corbari, Michele Colorni, Giovanni Colombo (Sc Crammont MB), Cesare Giovani Isidori (We Snowboard Cervinia), Mattia Lorenzo Rainero, Leonardo Zanetti (Aosta Snowboard club) per il Progetto Children; Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club), Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB), George Philippe Cramley, Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia), Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur)