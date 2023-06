I piemontesi Ostano e Rostagno vincono il Licony

Dominio piemontese al Licony Trail, disputato oggi nella Valdigne e valido

come quarta prova del Tour Trail Valle d’Aosta. A primeggiare, tra i 185

concorrenti al via della 25 chilometri che ha unito Morgex e La Salle, sono

stati Susan Ostano e Lorenzo Rostagno, ancora una volta protagonisti sui

sentieri della Valle d’Aosta.





Lorenzo Rostagno (Team Marguareis), già vincitore a Torgnon, ha sempre

corso in testa con un margine di quasi due minuti al passaggio di Planaval.

Nei chilometri conclusivi ha incrementato il vantaggio e chiuso in 2 ore

30’25”, con quasi sei minuti su Joel Janin (Atletica Monterosa Fogu Arnad),

che ha spuntato il secondo posto dopo una volata finale e che ha terminato

in 2 ore 36’16”; terzo, di un nulla, Andrea Dellavalle (Atletica Sandro

Calvesi), in 2 ore 36’17”.





Doppietta piemontese in ambito femminile, con un cambio di posizioni

proprio nei chilometri conclusivi. Camilla Calosso (Team Marguareis),

leader per gran parte della gara sempre con una trentina di secondi di

vantaggio, è stata ripresa e superata dalla biellese Susan Ostano (Climb

Runners) che ha vinto in 2 ore 57’18” e preceduto la corregionale, arrivata

in 3 ore 03’00”. Terzo gradino del podio per la valdostana Marcella Pont,

arrivata in 3 ore 23’01”.





Ieri - venerdì - una cinquantina di giovani hanno animato il centro di

Morgex e partecipato al Baby trail. Stilata la classifica, ma premio e

merenda offerta per tutti i concorrenti. Tra i più grandi successo per

Justine Imperial e Jacopo Carnesecca, che hanno rispettivamente preceduto

Emilia Dorigo e Hélène Olmi e Mattia Carnesecca e Cedric Donnet. Nella

categoria dedicata ai più piccoli vittoria al femminile per Linda Prod,

davanti a Joelle Alvarez e Bianca Marconato; tra i maschietti ha

primeggiato Julian Jourgeaud su Riccardo Frisullo e Jacopo Sangineto.





*SABATO 17 IL VERTICAL SAINT-MARCEL*

Sabato prossimo (17 giugno), in occasione della festa Prosciuttiamo, si

correrà il Vertical Saint-Marcel, terza prova del circuito Défi Vertical.

Esauriti da giorni i 300 pettorali a disposizione per l’ascesa di 7

chilometri (dislivello positivo di 1.268 metri). Consegna pacchi gara

venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 21 oppure sabato mattina dalle 7 alle

8.45; partenza alle 9.15.