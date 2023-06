L’11 giugno torna La MontBlanc Granfondo di ciclismo - Info e viabilità

L'11 giugno torna La MontBlanc Granfondo, l’impegnativa sfida ciclistica al re delle Alpi con il panorama di Courmayeur come cornice.

La decima edizione di una delle gare più emozionanti torna con due imperdibili percorsi: il percorso lungo, 109km con 3210m di dislivello, e il percorso medio, 88km e 2030m di dislivello, in cui gli atleti si sfideranno da Courmayeur a La Salle, fino a Saint Nicolas, il Colle San Carlo e La Thuile.

Alti come le cime che li circondano, così sono gli standard di ospitalità, servizi, percorsi ma soprattutto il livello di adrenalina e competizione che accompagneranno gli atleti.

Le due distanze seguono, in linea di massima, lo stesso tracciato, che porterà i ciclisti lungo le pendici del Monte Bianco, passando per La Salle e Saint Nicolas, il Colle San Carlo (Gran Premio della Montagna a 1.915 m slm solo per i partecipanti alla 109 km) e La Thuile per poi fare ritorno a Courmayeur.

Un percorso suggestivo, che richiama imprese di grandi campioni italiani e internazionali e che, per le sue caratteristiche, è valso alla MontBlanc GF il titolo di gran fondo sul tetto d’Europa.

Un percorso capace di conquistare con le sue salite chi è sempre in cerca di sfide, ma anche di emozionare con i suoi paesaggi mozzafiato. Al ciclista non resterà che godersi la gara lungo un tracciato reso sicuro dal lavoro meticoloso del team organizzativo.

TAPPA DEL CIRCUITO “SPECIALIZED GRANDFONDO SERIES – La MontBlanc GF è la seconda tappa del circuito Specialized Granfondo Series. Un circuito che unisce le quattro gare regine del ciclismo amatoriale che si corrono nel nord ovest d’Italia e che, garantendo eventi dall’alto standard qualitativo, rappresentano oggi un punto di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote su strada.

Oltre alla granfondo valdostana firmata da FollowYourPassion fanno parte del circuito 2023 la Granfondo Bra Bra Fenix internazionale, disputata il 30 aprile, e la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre e la 7ª Granfondo Tre Valli Varesine-UCI Gran Fondo World Series, in programma rispettivamente domenica 25 giugno e domenica 1 ottobre.