Sport invernali: la premiazione dei circuiti regionali a Pollein

La grande festa degli sport invernali, , con la premiazione dei vincitori dei circuiti regionali.

Saranno ben 177 i giovani e giovanissimi atleti che, dopo cinque mesi di gare, hanno conquistato il podio nelle rispettive discipline e categorie. A ricevere il meritato premio saranno, per lo Sci alpino, i Baby del circuito Unicredit, i Cuccioli del Berthod Sport, i Ragazzi e Allievi del Gros Cidac, gli Aspiranti e Junior del Cva Energie; per il Fondo, i Baby Sprint e Baby del circuito Chenevier spa, i Cuccioli dell’Irv srl, i Ragazzi e Allievi del Gros Cidac, e ancora Chenevier spa per Aspiranti, Junior e Senior; per lo Scialpinismo, Cadetti 1 e 2 e Juniores del circuito L’Arca consulenza assicurativa; per lo Snowboard, tutte le categorie del circuito Asiva; per il Biathlon tutte le categorie del circuito UniCredit. Poi, i premi speciali per chi, a conclusione della stagione, ha conquistato la convocazione nella squadre della nazionale italiana e il memorial Sergio Scala al miglior Master dello Sci alpino valdostano