Ciclismo: Gaia Tormena torna al successo nella tappa di Leuven in Belgio

Dopo il quarto posto con contatto all’esordio della Coppa del Mondo di Xc Eliminator, il 21 maggio scorso, Gaia Tormena è tornata sul gradino più alto del podio, ieri, nella seconda tappa di Leuven (Belgio). Un esito non così scontato, in una giornata non dominata come al solito, ma tanto basta per prendersi la vetta della classifica generale: Gaia Tormena, con gli ottanta punti messi in cascina ieri, sale a quota 135, a precedere la tedesca Marion Fromberger (111) e l’olandese Annemoon van Dienst (92).

Il primo dei due giri della finale, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) lo compie al comando; in vista della linea d’arrivo, la belga Shanyl De Schoesitter supera la valdostana e tenta di alzare il ritmo: ormai la sfida è a due; seconda tornata e Tormena è sempre sulla ruota dell’avversaria, si fa vedere al suo fianco un paio di volte e, all’uscita dell’ultima curva l’accelerazione non dà scampo a De Scoesitter. Gaia Tormena è prima, in 1’18”29, seguita a 1”33 da Shanyl De Schoesitter e, a 3”63, dalla danese Line Mygdam, con quarta, attardata di 5”25, l’olandese Annemoon Van Dienst.

Per arrivare in finale, Tormena (52”76) ha fatto registrare il secondo tempo parziale in qualifica, alle spalle di Marion Fromberger (51”85), con terza l’olandese Didi De Vries (54”09). Nella terza batteria dei quarti di finale, l’aostana (a 36/100) è seconda, dietro la svedese Agnes Abrahamsson, turno che è fatale alla Fromberger, che non ha concluso la sua prova nella prima ‘heat’. Gaia Tormena (1’51”65) torna a mettere le sue ruote davanti a tutte nella seconda semifinale, che qualifica anche Line Mygdam, attardata di 47/100.

A chiudere la competizione belga, la disputa dell’Xcc, gara che Gaia Tormena chiude al terzo posto, in 11’14”, nonostante faccia segnare nettamente il miglior giro di giornata – 54”87 – proprio nell’ultima tornata; la vittoria è andata a Marion Fromberg, al traguardo in 11’11”, davanti a Lin Mygdam (11’13”).

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo dell’Xc Eliminator è fissato, il 15 luglio, a Aalen, in Germania.

Strada

Campionato regionale lombardo Strada riservato alla categoria Allievi Donne, ieri, nell’ambito del 39° Gran Premio Comune di Lonate Ceppono (Varese). Su un tracciato di 68 km, arrivo del gruppo ‘a spezzatino’ con vittoria di Elisa Bianchi (Flandres Love – Sportland), al traguardo in 1h 51’00” alla media di 36m757 km/h. Alle sue spalle, a 5”, un plotoncino di sei atlete, con volata che consegna il podio a Elena De Laurentis (Team Di Federico) e a Giulia Zambelli (Valcar – Travel & Service). Attardato di 14” un terzo gruppetto a contendersi il decimo posto, con 12° Chantal Cuaz (Cili Fiorin Cycling Team).