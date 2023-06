Ciclismo: Internazionali di Courmayeur, tris di valdostani sul podio

Le condizioni meteo non aiutano e il tracciato di La Thuile, sede della quarta tappa degli Internazionali d’Italia Series in ambito giovanile, diventa ancor più impegnativo e selettivo. In questa seconda giornata di gare nel comprensorio del Piccolo San Bernardo, la Valle d’Aosta mette in carniere tre podi, grazie a Sofia Guichardaz, Elisa Giangrasso e Thierry Philippot, e un più che discreto numero di piazzamenti a ridosso dei primi tre della classifica.

Negli Allievi Donne secondo anno, piazza d’onore di Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing; 50’03”), nella gara vinta dalla slovena Marusa Tereza Serkezi (Rajd Ljubljana; 46’57”), con terza la francese Angèle Borot (Tbc; 51’02”). Stesso risultato al maschile, secondo, di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 58’04”) a soli 9” dal vincitore, Federico Brafa (Biassono; 57’56”), e terza posizione di Stefano Melani (Monticelli; 58’33”); 17° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 02’15”).

Negli Allievi Donne primo anno, è terza Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 54’38”), preceduta dalla slovena Meta Tancik (Misserjuniorteam; 47’29”) e da Noemi Buttarelli (Rock Bike; 53’58”). Si ferma ai piedi del podio, quarto, Paolo Costa (Gs Lupi; 1h 03’24”) nella gara vinta da Jacopo Putaggio (Ucla1991; 1h 01’24”), davanti a Alessandro Garbaccio Valina (Scuola N. Mtb; 1h 02’27”) e a Franz Pallhuber (Racing Kronplatzking; 1h 02’42”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, vittoria di Mariachiara Signorelli (31’25”). In campo maschile, successo di Riccardo Fasoli (Speed Bike; 43'48”). Al 20° posto Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 49’54”); 23° Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing; 51’01”); 28° e 29° Andrea Perron (Orange Bike Team; 52’11”) e Cesare Fontanelle (Gs Lupi Valle d’Aosta; 52’29”); 32° Christian Faita (Cicli Lucchini; 53’34”); 35° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; 55’00”); 42° e 43° Mathias Consoli e Philippe Imperial, entrambi del Vc Courmayeur MB.

Negli Esordienti Donne primo anno, vittoria di Gioia Raimondo (Rive Rosse; 36’23”). Al 6° e 7° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 43’16”) e Arlyn Sposito (Gs Lupi; 43’42”); 9° e 10° Martina Bosonin (Vtt Arnad; 49’05”) e Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 50’53”).