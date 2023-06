Sci: Aosta, Chamolé e Pila uniscono le forze sul campo

Sulle piste di Pila la collaborazione tra sci club si allarga ancora di più. Dopo l’unificazione della preparazione di Ragazzi, Allievi e Giovani di Aosta e Pila, il nuovo progetto che decolla in questi giorni coinvolge anche lo Chamolé.

Le tre società sportive della conca uniscono le forze per seguire le varie sfaccettature della categoria Giovani. Gli atleti rimarranno tesserati nei rispettivi club, il gruppo di lavoro sarà però uno solo. Il progetto nasce per garantire un confronto maggiore agli sciatori più promettenti, organizzare attività mirate per coloro i quali scelgono un percorso agonistico più “soft” e diminuire i costi di gestione di una categoria spesso difficile da curare.

Gli obiettivi sono molteplici tra Aspiranti e Juniores, ci sono atleti che puntano al Comitato Asiva e poi alla squadra nazionale passando per le Fis e il circuito istituzionale Gran Premio Italia, giovani che svolgono solo parte della programmazione partecipando all’attività a Pila e alle Fis Njr sul territorio regionale, altri ancora che sciano per passione e con il solo intento di diventare maestri di sci.

Con il nuovo progetto, i circa 60 Giovani degli sci club Aosta, Pila e Chamolé potranno avere percorsi e riferimenti tecnici dedicati. La squadra agonistica sarà seguita da Davide Lugon, allenatore responsabile con un trascorso nelle nazionali di Italia e Svizzera, e Martin Fornari. L’istruttore nazionale Edoardo Cerise, il maestro di sci ed ex istruttore Roberto Boldrini e Federico Vietti (inizierà a breve il Master) seguiranno invece gli atleti che prepareranno il gigante e gli archi di curva per la preselezione maestri. Matteo Segala sarà di supporto, sempre in qualità di tecnico.