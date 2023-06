Sci alpino: Conto alla rovescia per lo Speed Opening Matterhorn-Cervino 2023

Proseguono le iniziative promozionali in vista dello Speed Opening Matterhorn-Cervino 2023: quattro appuntamenti con la velocità di Coppa del Mondo sul primo tracciato transnazionale della storia. Due i week-end di gara: 11 e 12 novembre per le Discese maschili e 18 e 19 novembre per le Discese femminili.

Il Comitato organizzatore ha varato una serie di sconti per gli Sci club che vorranno aderire all’iniziativa e assistere alle gare, pari al 20% del costo del biglietto intero. Per ottenere gli sconti sarà sufficiente andare su speedopening.com, scaricare il modulo dedicato agli Sci club, compilarlo e inviarlo all'indirizzo info@speedopening.com entro il 30 settembre.

Il numero dei biglietti è limitato; chi è interessato è bene si muova con anticipo: i prezzi con lo sconto saranno di 16 euro per i ragazzi fra i 16 e i 17 anni, di 12 euro per chi ha fra i 9 e i 15 anni, mentre entreranno gratis i bambini sotto gli 8 anni.