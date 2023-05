GIRO D'ITALIA: PRIMOZ ROGLIC VINCE LA 106/MA EDIZIONE

Primož Roglič (Jumbo-Visma) ha vinto il 106^ Giro d'Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates). CLASSIFICA GENERALE 1 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) 2 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 14" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1'15"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Primož Roglič (Jumbo-Visma)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Il vincitore del Giro d'Italia Primož Roglič, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Mi è piaciuto molto pedalare per le strade di Roma, ma non sono ancora riuscito a rendermi conto di cosa significhi vincere il Giro d'Italia. Ho cercato di contenere le mie emozioni dopo quello che è successo ieri. Roma è una città spettacolare. Ogni vittoria è speciale e sono grato di averla ottenuta. Rimarrà nel mio cuore per sempre."

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) ha vinto la tappa 21, la Roma-Roma di 126 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Alex Kirsch (Trek - Segafredo) e Filippo Fiorelli (Green Project - Bardiani CSF - Faizanè).



RISULTATO DI TAPPA

1 - Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) - 126 km in 2h48’26’’, alla media di 44.884 km/h

2 - Alex Kirsch (Trek - Segafredo) s.t.

3 - Filippo Fiorelli (Green Project - Bardiani CSF - Faizanè) s.t.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Mark Cavendish ha dichiarato: "Sono felicissimo, è stata una giornata incredibile. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente. La mia prima vittoria risale al 2008, essere di nuovo qui a braccia alzate è pazzesco. È stato molto bello vedere molti colleghi e amici come Geraint Thomas essere felici per me dopo il traguardo."