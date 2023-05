Ciclismo: "Italia Bike Cup", brillano Vittone e Borre

Dopo un weekend di pausa dagli appuntamenti agonistici il team si dirige a Courmayeur per l’ultima gara del circuito Italia Bike Cup.

Un percorso tecnico inserito un un contesto suggestivo, ai piedi del Monte Bianco, che si sviluppa su 4 km con un dislivello positivo di 200 metri a giro.

La novità è la prima della nuova KTM Scarp con la nuova colorazione neroazzurra cangiante.

Si parte subito con la gara Junior uomini dove il nostro Gabriel Borre è pronto a lottare per difendere la maglia di leader del circuito.

Una partenza concitata, Gabriel si trova da subito nelle posizioni di testa, un problema meccanico, risolto in pochi secondi, lo allontana dai primi, la gamba è quella giusta ed in breve recupera il distacco sul gruppetto degli inseguitori, non riuscirà a rientrare sul battistrada, concluse con una buona seconda piazza, che gli consente di vincere la classifica del circuito.

Tra le donne Junior presente Elisa Lanfranchi, anche lei deve difendere la maglia di leader, la sua è una gara di controllo, lascia che la Campionessa Italiana prenda la testa della corsa e gestrice al meglio le sue forze per conquistare il secondo posto che le valle la conferma della leadership del circuito. Nella gara donne Open, la battagliera Chiara Teocchi, pure lei con la maglia di leader, mette subito la sua KTM Scarp davanti a tutte, fa subito il vuoto, poi rallenta un attimo e sferra l’attacco finale nell’ultimo giro, arrivo a braccia alzate e maglia conservata. La sua compagna di team Marta Zanga, Under 23, non al meglio della condizione fisica, grazie alla sua tenacia e determinazione, si aggiudica un buon ottavo posto assoluto, il quarto posto tra le Under 23 le consentono di aggiudicarsi la maglia di leader del circuito.

Dopo una breve pausa l’attesissima gara Open maschile dove al via un motivato Andreas Vittone pronto a dare il meglio di se davanti al pubblico di casa, a far compagnia al valdostano Alessio Agostinelli, Michael Pecis e Carlo Cortesi.

Sono i primi due, Vittone ed Agostinelli, che prendono la testa della corsa in compagnia di un paio di altri bikers. Dal terzo giro restano solo Vittone e Fontana, Agostinelli perde contatto con i due battistrada. Nel corso del penultimo giro è Fontana che prende l’iniziativa, scatta, Andreas non riesce a rispondere e preferisce tenere il suo ritmo. All’arrivo Vittone secondo ed Agostinelli terzo, un podio colorato delle maglie KTM PROTEK ELETTROSYSTEM.

Gli altri compagni di team hanno dato il meglio, su un percorso reso ancor piu’ difficile dal caldo, Michael Pecis, che sembra abbia ritrovato il passo dei tempi migliori, chiude in 11^ posizione, Marco Betteo, sedicesimo e Carlo Cortesi, diciannovesimo. Queste posizioni in classifica permettono ad Alessio Agostinelli di chiudere in terza posizione nella generale dedicata agli Elite ed a Andreas Vittone e Michael Pecis, di guadagnarsi al seconda e la quinta piazza nella classifica finale degli Under 23.

“Un weekend a dir poco fantastico. Siamo molto contenti dei risultati raggiunti. Oggi ci siamo portati a casa un poker di maglie di leader di questo importante circuito italiano, Italia Bike Cup.

I ragazzi si stanno allenando per preparasi al meglio alle gare in programma, il livello degli atleti si alza anno dopo anno, e questo non può essere che un bene per tutto il movimento della mtb italiano che sta crescendo nuove leve e nuovi campioni. Come team vogliamo essere parte di questo progetto di crescita atletica dei ragazzi contribuendo ad alimentare un vivaio di giovani e promettenti atleti, il futuro della mtb. E’ una scelta che sta pagando in termini di soddisfazione, è una strada che a volte può essere frustrante quando i risultati non arrivano, ma dobbiamo proprio essere fieri di questi ragazzi. Adesso occhi puntati sul prossimo appuntamento, Internazionali d’Italia Series a La Thuile.” Questo quanto dichiara Valentina Milesi.