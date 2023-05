GIRO D'ITALIA: Primoz Roglic vince la ventesima tappa e conquista la Maglia Rosa

Primož Roglič (Jumbo-Visma) ha vinto la ventesima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Tarvisio-Monte Lussari Tudor ITT di 18.6 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates). Primož Roglič (Jumbo-Visma) è la nuova Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) - 18.6 km in 44’23’’, alla media di 25.145 km/h 2 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 40" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 42" CLASSIFICA GENERALE 1 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) 2 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 14" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1'15"

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore e nuova Maglia Rosa Primož Roglič ha detto: "È una sensazione incredibile. Mi è caduta la catena, l'ho rimessa subito a posto. Avrei potuto perdere tutto, ma fa parte delle corse. Il pubblico mi ha dato qualche watt in più e mi sono goduto l'atmosfera e l'energia dell'evento. Manca un giorno alla fine. Il percorso è di domani è tecnico. Non è finita finché non è finita, ma siamo vicini ad un finale meraviglioso."