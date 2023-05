Ciclismo: I valdostani i grandi protagonisti dell’Italia Bike Cup a Courmayeur

Ultima gara della giornata, l’Elite maschile, e dal primo metro Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) va al comando a dettare il ritmo; restano in tre al comando – oltre al valdostano, Filippo Fontana (Cs Carabinieri) e Alessio Agostinelli (Ktm-Protek-Elettrosystem) – e dietro a loro il plotone degli inseguitori si frantuma in gruppetti; non distanti dalla testa nelle prime tornate ci sono anche Alessandro Saravalle (Silmax Racing Team) e Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli). Nelle prime due tornate è sempre Vittone a scandire l’andatura, con Fontana che non cede un centimetro e Agostinelli, pur sempre nel terzetto di testa, pare non avere le energie per reggere l’andatura. Al terzo giro, nella lunga salita iniziale, Filippo Fontana crea il buco, e Vittone resta da solo a tentare di chiudere il gap. Il vantaggio tra i due resta invariato nelle tre successive tornate e Filippo Fontana (1h 20’35”) va a vincere, con 30” di vantaggio su Andreas Vittone (1h 21’05”; primo Under 23) e 1’08” su Alessio Agostinelli (1h 21’44”). Al 7° posto un ottimo Filippo Agostinacchio (1h 24’10”; 4° Under 23) e, 8°, un altrettanto brillante Alessandro Saravalle (1h 25’14”). Al femminile, Chiara Teocchi (Ktm-Protek-Elettrosystem) fa il vuoto nel primo giro, ma nel secondo rientra sulla testa della corsa Giorgia Marchet (Trinx Factory Team) e le due fanno gara di testa. Dietro, dopo un avvio guardingo, c’è la grande rimonta di Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese) che al terzo giro passa al terzo posto, appaiata alla veterana Eva Lechner. Le posizioni di vertice si delineano nell’ultimo delle quattro tornate: Chiara Teocchi (1h 06’25”) lascia la compagnia di Giorgia Marchet (1h 07’01”), così come Eva Lechener (1h 10’30”) si sbarazza di Nicole Pesse (1h 11’19”; prima Under 23). Bene, 9°, Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese; 1h 17’25”).

Prima gara di giornata, la Juniores maschile che si decide giro dopo; subito al comando un gruppetto di sei atleti, che si screma con il passare dei metri, e con Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem) sempre nelle posizioni di vertice. Al secondo giro il valdostano ha un problema al sellino, è costretto a una breve sosta che lo obbliga a inseguire. Poi, è Elian Paccagnella (Junior Team Sudtirol) che fa la differenza a va a vincere con il crono di 57’08”; alle sue spalle, la costante rimonta di Gabriel Borre, che chiude secondo, in 57’55” e conquista in maniera definitiva la maglia azzurra di leader della classifica generale di categoria, con terzo al traguardo Matteo Ceschi (Lee Cougan Mtb; 58’41”). Molto positiva la prestazione di Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini) che chiude settimo in 1h 00’18”; 45° Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini; 1h 12’48”); 57° Andrea Brunier (Orange Bike Team). Al femminile, fa immediatamente il vuoto Valentina Corvi (Trinx Factory Team; 51’12”), che precede Elisa Lanfranchi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 52’27”), che conquista il successo nel circuito, per soli 10 punti, proprio a scapito di Valentina Corvi, con terza della tappa di Courmayeur Giulia Rinadoni (Scott – Libarna Racing; 52’55”). Bene, 8° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 55’26”).

Domani, seconda giornata di gara, sempre a Dolonne, su un percorso di 3 km e 140 metri di dislivello positivo, la terza prova Nazionale giovanile del Campionato italiano di società. Il programma. Dalle 9.30 Esordienti primo anno maschile; alle 10.30, Esordienti secondo anno maschile; alle 11.30, Allievi e Esordienti Donne, secondo e primo anno; alle 14, Allievi primo anno maschile; alle 15.30, Allievi secondo anno maschile.