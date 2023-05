Una giornata per promuovere lo sport agonistico e come attività fisica

Buon compleanno Giornata Nazionale dello Sport che compie vent'anni e sarà festeggiata in Valle d'Aosta domenica 4 giugno, tra Brissogne e Aosta. Sarà un giornata di sport per tutti che comincerà al Golf club Aosta di Brissogne, dove dalle 10 alle 13, sarà possibile cimentarsi nella canoa e nel golf.

Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, ci si sposterà ad Aosta, in piazza Chanoux, dove saranno allestiti diversi spazi con tante discipline sportive da provare, tra cui l'arrampicata sportiva, l'atletica leggera, il biathlon, le bocce, il calcio, il ballo e il musical, il ciclismo, la ginnastica dolce, la ginnastica ritmica e artistica, i giochi sportivi tradizionali, l'hip hop e la break dance, la lotta, il nordic walking, la pallacanestro, la pesistica, il rugby, la scherma, il tennis e il padel, il tennistavolo e il turismo equestre, fino allo sport del ghiaccio e al canto. Il tutto in collaborazione con le federazioni e le federazioni sportive del territorio.

L'evento è organizzato dal comitato regionale del Coni, con il patrocinio del Comune di Aosta, dell'Usl della Valle d'Aosta, degli assessorati regionali alla Sanità e allo Sport. Nel pomeriggio è prevista la presenza della campionessa di sci alpino Federica Brignone e anche i fondisti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno il possibile per essere presenti. Uno stand apposito sarà dedicato all'azienda sanitaria valdostana che promuoverà la sua guida alle passeggiate e una serie di iniziative legate allo sport e alle sue ricadute positive sulla salute. In caso di maltempo l'evento sarà annullato e non è prevista una data di recupero.

"Questa giornata torna in piazza Chanoux- dice in conferenza stampa Jean Dondeynaz, presidente del Coni- per noi il salotto della città è una vetrina importante: sarebbe stato più facile organizzare questa manifestazione altrove, ma quel giorno vogliamo far vivere lo sport a tutte le persone passeranno in piazza. Sarà una grande giornata di festa". E aggiunge: "Il 7 giugno avremo in visita a Courmayeur, al liceo linguistico, la Fondazione Milano Cortina e forse anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che sta confermando. Questa è un'ulteriore conferma di quanto lo sport sia importante nella nostra regione".

Presenti alla conferenza stampa l’Assessora comunale e vice sindaco di Aosta, Josette Borre; il direttore dell’Usl Massimo Uberti; gli assessori regionali Carlo Marzi (Sanità) e Giulio Grosjacques (Sport) che hanno ribadito l’importanza della Giornata per dare un contributo allo sport, in particolare quello giovanile, che offre ai giovani di occupare in modo sano il loro tempo libero.

Tutti hanno ricordato quanto sia importante la manifestazione che quest’anno torna nel cuore della città capoluogo, città Europea dello Sport. La valenza dello Sport ha nella società contemporanea sempre più rilevanza: oltre ad essere portatore trasversale e universale di valori educativi e di inclusione sociale e rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione delle principali malattie croniche non trasmissibili, di tutela della salute e di sviluppo delle capacità motorie e psico-fisiche delle generazioni presenti e future.

La Valle d’Aosta, sulla spinta del Coni VdA dà seguito alla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, che ha istituito la giornata nazionale dello Sport, concorrendo a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. In tale direttiva è bene espresso come lo Sport sia fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della persona, preservando la salute, il miglioramento della qualità della vita e dello spirito comunitario.