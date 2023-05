Congresso Fis, varati i calendari della Coppa del Mondo

Il 54° Congresso della Federazione Internazionale Sci e Snowboard di giovedì 25 maggio, svoltosi a Zurigo, ha ufficializzato i calendari della Coppa del Mondo della stagione invernale 2023/2024. Confermate definitivamente anche le date di Matterhorn Cervino Speed Opening, già pubblicate nelle scorse settimane.

Inizia dunque il conto alla rovescia per la prima edizione delle gare transfrontaliere della storia dello sci alpino. Sulla pista “Gran Becca”, a cavallo tra la Svizzera e l’Italia, sono in programma due discese maschili (11-12 novembre) e altrettante femminili (18-19 novembre).

«Erano le date che desideravamo - spiega un fiducioso Franz Julen, presidente del Comitato Organizzatore -. La parte del ghiacciaio della pista Gran Becca è in condizioni decisamente migliori rispetto a un anno fa, grazie alle nevicate delle ultime settimane. Nel tratto inferiore di pista (non è sul ghiacciaio, ndr) la neve naturale caduta ci dà la possibilità di aumentare i depositi di neve rispetto all'anno scorso. Inoltre, grazie al posticipo di due settimane, avremo la possibilità di produrre maggiore quantità di neve programmata e per più tempo».

Il lavoro del comitato organizzatore non si è praticamente mai fermato. Durante l’inverno sono proseguite le riunioni operative e le ispezioni sul pendio e nelle aree che ospiteranno eventi collaterali e strutture al servizio alla Coppa del Mondo. Appena conclusa la stagione invernale, gli uomini della Cervino Spa hanno iniziato le operazioni di copertura con appositi teloni dei cumuli di neve (naturale e programmata) che torneranno utili a fine estate, quando partirà la preparazione del tratto finale della pista. Lo snowfarming, già utilizzato lo scorso anno, è stato implementato: le due aree sono diventate cinque e anche l’area di stoccaggio è stata variata.

EVENTI ESTIVI

Matterhorn Cervino Speed Opening intanto ha programmato una serie di iniziative promozionali, costruendo collaborazioni con altri eventi estivi presenti sul territorio regionale e non solo. Dopo Maison & Loisir, l’evento internazionale farà tappa a Cuneo, ospite della prestigiosa granfondo La Fausto Coppi - Officine Mattio. Sabato 24 giugno, alle 20, presentazione in piazza Galimberti insieme a due campionesse del Centro Sportivo Esercito: Marta Bassino ed Elena Curtoni.

Matterhorn Cervino Speed Opening sarà inoltre presente il 28 maggio in occasione della festa di Federica Brignone, il 4 giugno alla Giornata nazionale dello sport del Coni, il 10 giugno durante le premiazioni dei circuiti Asiva e all’inaugurazione di Matterhorn Alpine Crossing a testa Grigia (Plateau Rosa). In fase di definizioni altre presenze.

BIGLIETTI

Intanto continua la prevendita online dei biglietti per accedere all’area di arrivo posta a Cime Bianche Laghi. A disposizione dei tifosi tribuna, Cime Bianche Corner e Vip Club Gran Becca. Formule speciali per fan club e sci club. Tutte le informazioni su speedopening.com.