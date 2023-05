GIRO D'ITALIA: SANTIAGO BUITRAGO VINCE LA DICIANNOVESIMA TAPPA

Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain - Victorious) ha vinto la diciannovesima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo) di 183 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Derek Gee (Israel - PremierTech) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain - Victorious) - 183 km in 5h28’07’’ 2 - Derek Gee (Israel - PremierTech) a 51" 3 - Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) a 1'46" CLASSIFICA GENERALE 1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 26" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 59" LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Santiago Buitrago Sanchez ha detto: "E' una vittoria epica, in una giornata perfetta. Sono molto contento perchè ho lottato tanto per entrare in fuga. Vincere davanti a questo pubblico è qualcosa di speciale. E' stato un bel Giro per la nostra squadra, con due vittorie di tappa. Sono contentissimo."



La Maglia Rosa Geraint Thomas subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "E' stata una giornata difficile, tante salite ad elevata altitudine. Nel finale ho provato a forzare il ritmo ma Roglic è stato bravo a rientrare e a sorpassarmi. Ha guadagnato qualche secondo ma rimango in testa e fiducioso. Domani sarà un giorno speciale. Bellissimo da spettatore, terribile da attore protagonista."