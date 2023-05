GIRO D'ITALIA: ALBERTO DAINESE VINCE LA DICIASSETTESIMA TAPPA

Alberto Dainese (Team DSM) ha vinto la diciassettesima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Pergine Valsugana-Caorle di 197 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) e Michael Matthews (Team Jayco - AlUla). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Alberto Dainese (Team DSM) - 197 km in 4h26’08’’, alla media di 44.410 km/h 2 - Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) s.t. 3 - Michael Matthews (Team Jayco - AlUla) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18" 3 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 29" LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Ben Healy (EF Education-EasyPost)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Alberto Dainese ha detto: "I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Ero troppo avanti quindi mi sono defilato aspettando che partisse qualcuno. Sono riuscito a rimontare e passare Matthews proprio negli ultimi metri. Devo essere sincero, pensavo di essere secondo. E' una gioia immensa."



La Maglia Rosa Geraint Thomas, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È stato un finale Molto intenso. Per fortuna oggi non ha piovuto molto. Siamo arrivati tutti sani e salvi e siamo pronti per le prossime tre tappe. Indossare la Maglia Rosa nel giorno del mio compleanno sarà sicuramente bello, spero di poterla tenere fino a Roma".