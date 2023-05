Ciclismo: talia Bike Cup Chaoyang Fontana e Teocchi presenti per difendere la leadership

La Valle d’Aosta è Regione Europea dello Sport 2023, un riconoscimento che è espressione d’orgoglio e soddisfazione per tutti i Valdostani che da sempre ripongono una particolare attenzione all’attività sportiva in ogni sua forma. E a proposito di sport, ai piedi del Monte Bianco, il giro di Mtb rinnovato da Rudi Garbolino, responsabile del percorso (4 km per 224 metri d+) metterà a dura prova gli atleti questo weekend! Una sfida attesissima sabato e domenica 27/28 maggio, non solo per decidere i vincitori del prestigioso circuito, ma anche per dare indicazioni al tecnico federale Mirko Celestino in vista degli Europei.

Sabato giornata dedicata alle categorie assolute: grande curiosità per la prova Open maschile, dove Filippo Fontana (Carabinieri)è pronto a respingere l’assalto di molti avversari di spicco, tra cui Bertolini (Team Bramati), Vittone (Torrevilla Mtb), Saravalle (Silmax) senza dimenticare Emanuele Huez, compagno di colori di Fontana, che difende il primato fra gli Under 23.

In campo femminile fari puntati invece su Chiara Teocchi (Ktm Protek Elettrosystem) in maglia rossadi leader, ma non avrà vita facile vista la presenza della pluritricolore Eva Lechner (Team Bramati).

Confermate anche le presenze dei primi in classifica fra gli junior, Gabriel Borre ed Elisa Lanfranchi (Ktm Protek Elettrosystem), male iscrizioni sono aperte fino al 24 maggio quindi si aspettano altri atleti di punta al via. Per atleti e accompagnatori sono stati pensati dei pasti convenzionati (a partire dal costo di 10 euro) con i ragazzi di ICE BAR Multi sport forum center e 4810 food&fun, ambedue gli esercizi attaccati al campo gara.

Come sempre un ringraziamento particolare agli sponsor che sostengono il Courmayeur Mtb Event: new entry quest’anno tra le nostre fila l’AVIS Valdigne che da anni promuove iniziative di sostegno alle attività sportive del territorio, al fine di valorizzare un corretto stile di vita assolutamente compatibile con la donazione di sangue. (http://www.avis.vda.it/) Quickeasyshop a Courmayeur invece è un negozio di abbigliamento e calzature sportive, il loro brand di riferimento è Scottsports. Al suo interno si trova Bike Rental lo chalet, per affitto di E bike o bici muscolari e nella OFFICINABIKE si può fare riparare di tutto! Per gli amanti dei prodotti tipici la Cofruits è molto più che produttrice dei trasformati della mela, ma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del prodotto locale e di valorizzazione delle eccellenze made in VdA.

E poi è di strada! Alpenbeer (https://www.alpenbeer.it/) la birra non filtrata prodotta in Belgio, dal cuore italiano è una vera chicca per il post gara! Ultimo ma presente sin dal principio, Gal Sport specializzato nello sci alpino, nordico, sci alpinismo, snowboard e abbigliamento e accessori sportivi. Da anni ha uno showroom interamente dedicato alle biciclette di ogni genere e un’officina specializzata.

Appuntamento questo weekend nell’alta Valdigne, a Courmayeur, rinomata località turistica invernale ed estiva delle Alpi per una gara mozzafiato!

Di seguito il programma delle gare:

Sabato 27/05/2023:

- 9.30: - GARA UCI – JUNIOR M

- 12:00: - GARA UCI – OPEN W + JUNIOR W

- 15:00: - GARA UCI – OPEN M

Domenica:

- 09:30: GARA ESORDIENTI M1

- 10:30: GARA ESORDIENTI M2

- 11:30: GARA CATEGORIE FEMMINILI

- 14:00: GARA ALLIEVI M1

- 15:30: GARA ALLIEVI M2

Link e contatti utili:

- PERCORSI, TRACCE E PROGRAMMA EVENTO COMPLETO:

https://www.veloclubcourmayeur.it/courmayeur-mtb-events/

- INFO: segreteria@veloclubcourmayeur.it

- UCI TEAM AREA BOOKING: logistica@veloclubcourmayeur.it

- ISCRIZIONI: iscrizioni@veloclubcourmayeur.it