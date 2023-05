Ciclismo: Gaia Tormena sfiora il podio a Sakarya

La prima di Coppa del Mondo dell’Xc Eliminator sull’impegnativo tracciato turco di Sakarya non sorride a Gaia Tormena, che chiude al quarto posto la finale e che fino all’atto conclusivo aveva letteralmente dominato i primi turni di gara; in finale, un contatto con la tedesca Marion Fromberger ha escluso dalla lotta per la vittoria l’aostana.

Marion Fromberger, in finale, prende la testa della corsa al termine del rettilineo di partenza; Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) è incollata alla ruota posteriore e, a metà tracciato, tenta il sorpasso: Fromberger chiude il varco all’esterno, tra le due c’è un contatto e l’aostana finisce sulle fettucce, costretta ad appoggiare i piedi a terra. Fromberger - seconda nella ‘generale del 2022 - s’aggiudica la gara in 1’30”85, sulla coppia olandese Annemoon van Dienst (a 4”20) e Didi de Vries (a 4”31). Gaia Tormena è quarta, con un ritardo di 35”15.

In precedenza, Gaia Tormena (1’29”93) ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica, per poi dominare il quarto di finale – in 1’36”90, davanti all’estone Merili Sirvel (a 5”29) - e la semifinale – al traguardo in in 1’33”70, seguita a 1”40 dall’olandese Didi de Vries -, in entrambe le ‘heat’ in solitaria da metà tracciato. Nei quarti Gaia Tormena si prendeva anche il lusso di chiudere la frazione in impennata, con una mano sul manubrio e l’altra a salutare il pubblico, accorso numeroso per il primo appuntamento con la Coppa del Mondo.