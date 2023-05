Ciclismo: Elisa Giangrasso e Raphael Tremblan brillano a Front

Seconda prova della Coppa Italia giovanile Cross country a Front (Torino), tappa che consegna alla Valle d’Aosta due podi, grazie a Elisa Giangrasso e a Raphael Tremblan, oltre a un cospicuo numero di ottimi piazzamenti.

Negli Allievi Donne secondo anno, quarto posto di Sofia Guichardaz (Valle d’Aosta 1; Xco Project – Francesconi Racing), con podio occupato dalla toscana Elisa Ferri, che precede la friulana Sabrina Rizzi e l’altoatesina Anna Sinner. In 14° posizione Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta). Al maschile, quarta posizione di Mattia Agostinacchio (Valle d’Aosta 1; Xco Project – Francesconi Racing), preceduto dall’emiliano Elia Rial, seguito dal friulano Ettore Fabbro e dal lombardo Massimo Savoldini. All’11° posto Thierry Philippot (VdA 1; Gs Lupi); 24° Alessandro Fantone (VdA 3; Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne primo anno, piazza d’onore di Elisa Giangrasso (Valle d’Aosta 1; Orange Bile Team), alle spalle della lombarda Elisa Bianchi, con terza Julia Magdalena Mitan (Jam’s Bike); 12° Anna Vevey (VdA 4; Vc Courmayheur MB). In campo maschile, vittoria del friulano Filippo Grigolini. Al 13° posto Fabien Borre (VdA 2; Cicli Lucchini); 18° Paolo Costa (VdA 2; Gs Lupi); 25° Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB); 31° Teseo Bortolotti Barrel (VdA 4; Orange Bike Team); 33° Erik Henriod (VdA 4; Cicli Lucchini); 36° Davide Savoia (VdA 3; Cicli Lucchini).

Negli Esordienti 2° anno, vittoria del pugliese Walter Vaglio. Al 16° posto Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing); 24° Pietro Mantasia (VdA 3; Xco Project – Francesconi Racing); 329° Stefano Pisano (VdA 4; Vc Courmayeur MB); 31° Andrea Perron (VdA 3; Orange Bike Team); 32° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 41° Matteo Abbate (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti primo anno, terzo gradino del podio per Raphael Tremblan (VdA 1; Vc Courmayeur MB), nella gara vinta dal lombardo Davide Grigi davanti al toscano Daniele Fabbri. In 11° e 12° posizione, per VdA 2, Joel Philippot (Gs Lupi) e Michel Careri (Orange Bike Team); 14° Enea Bortolotti Barrel (VdA 4; Orange Bike Team); 31° Alessandro Nicoletta (Cs Lys); 32° Pierre Domaine (Vc Courmayeur MB); 34° Aimé Chatrian (Orange Bike Team); 35° Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB); 42° Alessio Catona (Gs Lupi); 43° Thierry Berriad (Orange Bike Team).

Nell’Xco nazionale Juniores, al femminile secondo posto di Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 58’49”), alle spalle di Anna Pellegrino (Rock Bike; 53’13”), con terza Carlotta Boccio Vega (Rock Bike; 1h 02’10”). Al maschile, doppietta della Rock Bike grazie a Diego Milan (56’44”) e Gabriele Savio (57'31”); 16° Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini; 1h 07’49”).