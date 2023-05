Ciclismo: Chantal Cuaz trionfa a Mariano Comense

Arrivo in solitaria, con quasi un minuto di vantaggio, e Chantal Cuaz è prima assoluta nel 4° Trofeo Egidio Grigis, corsa su Strada disputata ieri a Mariano Comense (Como), gara che vedeva al via gli Allievi Donne e gli Esordienti secondo anno maschi.

Da percorrere 36,400 km, tutti sotto la pioggia battente e, a 7mila metri dal traguardo, lo spunto vincente di Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team) e l’arrivo solitario in 56’45”, alla media di 38,485 km/h. Alle spalle della quindicenne valdostana, a 54”, lo sprint per il podio, che premia Cesare Castellani (Cicli Fiorin) e Massimo Sava (Costamasnaga).

Esordienti Donne e uomini primo anno al via insieme con vittoria in volata di gruppo, dopo 26,00 km, di Riccardo Dalola (Brugherio sportiva) davanti a Mattia Radice (Cicli Fiorin) e Lorenzo Ramponi (Pedale Morbegnese), al traguardo in 44’35” alla medi adi 34,991 km/h). In 12° posizione assoluta Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cucling Team).