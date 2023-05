La Giunta regionale aderisce e sostiene l’organizzazione della Giornta nazionale dello Sport

La Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione, in collaborazione con il Comitato Regionale CONI Valle d’Aosta, il Comune di Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, all’organizzazione della “Giornata nazionale dello sport” che si svolgerà ad Aosta il 4 giugno 2023.

“Insieme all’Assessorato allo Sport concorriamo all’organizzazione di questa importante manifestazione - evidenzia l’Assessore Carlo Marzi- che quest’anno torna nel cuore della città capoluogo, città Europea dello Sport. La valenza dello Sport ha nella società contemporanea sempre più rilevanza: oltre ad essere portatore trasversale e universale di valori educativi e di inclusione sociale e rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione delle principali malattie croniche non trasmissibili, di tutela della salute e di sviluppo delle capacità motorie e psico-fisiche delle generazioni presenti e future. Diamo seguito alla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, che ha istituito la giornata nazionale dello Sport, concorrendo a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. In tale direttiva è bene espresso -prosegue l’Assessore- come lo Sport sia fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della persona, preservando la salute, il miglioramento della qualità della vita e dello spirito comunitario”.

A sn Carlo Marzi con l'allora sindaco di Aosta Fulvio Centoz

La giornata si svilupperà domenica 4 giugno in due momenti: nella mattinata, presso i laghetti di Brissogne, verranno proposte le attività di golf e canoa, mentre nel pomeriggio, presso Piazza Chanoux ad Aosta, federazioni e associazioni sportive promuoveranno attività di molteplici discipline sportive.



In particolare, a seguito di richiesta di collaborazione da parte del Comitato regionale del CONI, la Regione ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Con tale deliberazione, attraverso l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, la Regione ha concesso un contributo economico dell’importo di euro 1.000 più IVA, a compartecipazione delle spese di organizzazione sostenute dal Comitato regionale del CONI.

La direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 ha istituito la Giornata nazionale dello sport nella prima domenica di giugno di ogni anno.

In tale giornata, il Coni e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport.