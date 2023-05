Nuoto: Per Marie Claire Deanoz un bronzo che brilla come l'oro

Grande soddisfazione per Marie Claire Deanoz della Nuoto Caluso allenata da Mattia Castiglioni, che oggi ha disputato a Benicassim (Costa Azahar, Spagna) una gara di nuoto in acque libere del circuito internazionale Oceanmen. Ha gareggiato nella Half Oceanmen lunga 5km piazzandosii terza con un tempo di 1h e 24min.

Alla gara erano presenti atleti di 32 nazioni di livello alto. "Per 2/3 di percorso - spiega Deanoz - il mare era mosso, ma è stato comunque una bella gara in un circuito davvero stimolante". Con la terza posizione Marie CLaire Deanoz ha staccato il biglietto per la finale mondiale di Oceanmen 2023 che si terrà a dicembre in Tailandia.