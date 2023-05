Tennis: Brillante secondo posto per Heloise Pramoccon

Heloise Pramotton, atleta che si allena presso la Aosta Tennis Academy, gioca un ottimo torneo a San Raffaele Cimena conquistando un buon secondo posto. Al Nisten Tennis, nel torneo di 3^ categoria, Heloise supera nell'ordine nei sedicesimi Raffaella Belmondo per 6/0 6/0, poi negli ottavi Leila Salucci per 6/7 6/4 10/2, nei quarti di finale Virginia Dalla Pozza per 6/1 6/1, in semifinale approfitta del forfait di Rossella Rolfo, per poi cedere in finale alla testa di serie numero uno del tabellone Simona Pilotti per 3/6 5/7.