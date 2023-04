Sci: Incontro con i campioni valdostani Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani

Sabato 29 aprile, alle ore 11,00, presso lo stand dell’Assessorato, allestito in occasione del salone abitativo Maison&Loisir, saranno presenti i testimonial sportivi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, accompagnati per l’occasione dall’Assessore Giulio Grosjacques.

I due campioni dello sci di fondo saranno a disposizione dei giornalisti e del pubblico del salone dalle ore 11 alle ore 12 in un’area dello stand della Regione e sarà un’occasione per incontrarli, per scattare un selfie insieme, per ricevere una cartolina o un poster autografato.

Domenica 30, poi, alle ore 18, è in programma un talk per gli amanti degli sport invernali, organizzato dal Centro Sportivo Esercito, sulle gare di velocità che apriranno la prossima stagione di sci alpino a Cervinia, lo Speed Opening – Ski World Cup Challenge, che vedrà la presenza, tra gli altri, dell’Assessore Giulio Grosjacques.