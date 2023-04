"Trofeo Mezzalama", conto alla rovescia per la 23esima edizione

La XXIII edizione del Trofeo Mezzalama è alle porte, sabato mattina alle ore 5:30 da Breuil-Cervinia partiranno 208 squadre formate da tre elementi ciascuna.

Il traguardo della “Maratona dei Ghiacciai” sarà a Gressoney-La-Trinité, per raggiungerlo i concorrenti dovranno percorrere 45 chilometri con 3272 metri di dislivello positivo e affrontare ben tre quattromila, la vetta del Castore (4126 m), il Naso dei Lyskamm e la Roccia della scoperta (4177 m).

Adriano Favre e le guide alpine impegnate nella preparazione del percorso in questi giorni hanno svolto un lavoro immenso. «Il percorso è pronto - ha raccontato il direttore tecnico - oggi siamo riusciti a preparare tutte le parti più difficili. L'apporto di circa 20 centimetri di neve dell'altro ieri ha dato un aiuto non indifferente a donare un aspetto invernale al ghiacciaio. Tra Giovedì e Venerdì sono previste ancora delle nevicate e di conseguenza siamo fiduciosi che il percorso originale non venga modificato.

Quindi il passaggio al Rif. Quintino Sella è confermato seguendo le tracce originali come da copione. Il lavoro di preparazione e di messa in sicurezza del tracciato è stato immane e veramente intenso, le guide impegnate sono state caparbie e ci hanno consegnano un percorso di gara eccellente. La mia raccomandazione per i concorrenti è quella di rispettare tutte le regole di “ingaggio” che verranno comunicate al briefing e saranno fatte rispettare durante la gara. In quota le condizioni sono delicate e bisogna assolutamente rispettare tutte le consegne per far si che che la giornata si svolga nella massima sicurezza».

Per quanto riguarda il Mezzalama Jeunes, riservata alle categorie giovanili U16, U18 e U20, partirà in zona Gabiet alle ore 8:30. Il percorso disegnato dalle guide alpine François Cazzanelli ed Emirk Favre si svilupperà verso il Rifugio Orestes Hütte, il Colle della Salza e il Canalino dell’Aquila. L’arrivo sarà proprio sotto lo striscione del Trofeo Mezzalama a Gressoney La Trinité: un’occasione per far provare ai futuri campioni dello scialpinismo l’emozione di tagliare il traguardo come un vero mezzalamista.

Il Trofeo Mezzalama assegnerà anche gli ultimi punti per decretare il vincitore e la vincitrice, per il biennio 2022-2023, del prestigioso circuito de La Grande Course. La classifica provvisoria del circuito vede al comando l’atleta del Centro Sportivo Esercito, Matteo Eydallin con 732 punti. Alle sue spalle a pari merito con 686 punti Martin Stofner e Filippo Beccari.

In campo femminile la fuoriclasse francese Axelle Gachet Mollaret condivide la prima posizione con la connazionale Emily Harrop con 600 punti. L’azzurra Ilaria Veronese è terza con 534 punti.

Anche per questa edizione la Fondazione Trofeo Mezzalama ha lavorato intensamente per rendere disponibile con la diretta web lo spettacolo dei ghiacciai del Monte Rosa a tutti gli appassionati che sabato mattina non potranno avere gli sci ai piedi per seguire la gara. Lo streaming inizierà alle ore 8:15 e sarà visibile sui canali social del Trofeo Mezzalama e sul sito www.trofeomezzalama.it



Per chi invece avrà la fortuna di vivere in prima persona l’emozione del Mezzalama gli impianti Breuil-Cervinia/Plateau Rosa apriranno dalle ore 5 alle ore 8. Gli impianti invece con la tratta Gabiet/Passo dei Salati/Punta Indren apriranno alle ore 6:30. Il prezzo per l’utilizzo degli impianti sarà di 10€.