Sci alpino: Tris di ori valdostani a Valtournenche

Sono Anaïs Lustrissy, Edoardo Sisto Besozzi, Hélène Blanchet e Pietro Seletto i neo campioni regionali di Gigante Allievi e Ragazzi, kermesse rossonera che ha vissuto, questa mattina, in una giornata tormentata dalle intense folate di vento, sulla Stadio Slalom Salette di Valtournenche il recupero della gara, organizzata dal Club de Ski – inserita nel circuito Gros Cidac - rinviata lo scorso mese di marzo.

Categoria Allievi * CRAll Gigante

Seconda, e in ritardo di 48/100 a metà gara, fa segnare nettamente il miglior crono nella seconda manche e mette al collo l’oro di specialità Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’53”87), a precedere – in risalita di una posizione, Giulia Crippa (Club de Ski; 1’55”31) e, prima al termine della prima discesa, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’55”37). Al quarto posto Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’56”05) e, quinta, Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’56”22). Miglior crono in entrambe le manche e gradino alto del podio a Edoardo Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’52”07), davanti alla coppia dello Sc Aosta: guadagna una piazza e è argento Mattia Contino (1’53”02), mentre recupera quattro posizioni per conquistare il bronzo Riccardo Parini (1’53”56), metallo che l’aostano spartisce ex-æquo con Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’53”56; 6° a metà gara), con quinto posto a Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’53”69; bronzo in Slalom).

Categoria Ragazzi * CRRag Gigante

Il titolo di categoria è assegnato in una manche unica, con le prime cinque della classifica racchiuse in 79/100 e, a prevalere, in campo femminile, è Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’00”10), che precede Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’00”37) e la compagna di sodalizio Alyssa Borroni (1’00”58). In quarta posizione Elisa Sertorelli (Club de Ski; 1’00”73) e, quinta Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’00”89; oro in Slalom). Ancora più stretto il divario nei tra i primi quattro maschi – 44/100 -, dove si registra il successo di Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 59”44), seguito da Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 59”66) e da Federico Valente (Club de Ski; 59”75). In quarta posizione Nicolas Fosson (Sc Aosta; 59”88) e, in quinta, Matteo Marino (Sc Crammont MB; 1’00”24).