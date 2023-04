Congratulazioni della Giunta regionale alla Disval, Campione d’Italia di wheelchair curling

Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques si congratulano con la squadra valdostana Disval che si è confermata Campione d’Italia di wheelchair curling, vincendo la finale in provincia di Trento.

“A Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi, Fabrizio Bich e Egidio Marchese – dichiarano il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques - vanno i nostri complimenti, anche a nome di tutto il Governo regionale, per un risultato eccezionale frutto di un impegno encomiabile. Essi rappresentano uno dei migliori esempi di come lo sport possa essere un formidabile strumento di superamento delle barriere e un contesto di crescita culturale e umana non solo per chi lo pratica, ma per tutta la comunità”.