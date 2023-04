Nuoto: Belle prestazioni per i nuotatori valdostani della Libertas Caluso

Tra i nuotatori valdostani della Libertas Nuoto Caluso si è distinto Castiglioni Mattia che scende sotto il muro dei 60 secondi nei 100 farfalla fermando il cronometro a 59.89 posizionandosi al secondo posto assoluto. Mattia disputa anche i 100 stile che chiude al secondo posto di categoria M30.

Vincono per le M50 Lorena Todde nei 200 misti con 3.15.02 e Faccenda Barbara nei 50 dorso con 43.56. Secondo gradino del podio per Liberati Daniele nei 50 farfalla M60, e terzo nei 100 stile con il personale di 1.11.21. Terza piazza anche per Coletta Roberto M45 nei 50 farfalla che porta il personal best a 36.70.

Bene Mirci Gabriele, M25, che si migliora nei 50 farfalla, Faccenda Alessandro M30 nei 50 dorso e Foretier Annie nei 50 e 100 stile M25.

Sfortunata la staffetta mista mista composta da Faccenda B. (42.89), Mirci (33.98), Castiglioni (26.73) e Todde (34.97), che viene squalificata per un cambio al limite tra il primo e il secondo frazionista.