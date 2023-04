Brunod-Déjanaz, è vittoria per due nel 5° Traverse Trail La gara femminile alla canavesana Luisa Rocchia

Tornano a crescere i numeri del Traverse Trail che oggi - sabato 1° aprile - ha radunato 200 atleti per la quinta edizione della gara, seconda prova del Tour Trail Valle d’Aosta. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, mattinata di sole ad Arnad, dove a vincere sono stati Luisa Rocchia, Dennis Brunod e Alex Déjanaz. Il traguardo volante, posto al terzo chilometro e intitolato a Victor Vicquéry, è stato vinto sempre da Luisa Rocchia e Dennis Brunod.



Nella gara femminile vittoria per la canavesana, tesserata per l’APD Pont-Saint-Martin, Luisa Rocchia che ha chiuso in 2 ore 58’25” ed è riuscita a gestire la rimonta finale di Giuditta Turini (Karpos-Kailas), al traguardo con 59” di ritardo. Terzo gradino del podio per la biellese Susan Ostano (Climb Runners) in 3 ore 12’02”. Quarta Camilla Calosso (Team Marguareis; 3 ore 16’18”) e quinta Oksana Riabova (Kailas Endurance School; 3 ore 18’45”).



Vittoria per due nella gara maschile: i valdostani Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Alex Déjanaz (Team Crazy) hanno corso sempre insieme e tagliato a braccetto il traguardo, fermando il cronometro sulle 2 ore 27’04”. Per Brunod si tratta del quarto successo al Traverse Trail. A completare il podio l’ultratrailer Franco Collé (Team Kailas; 2 ore 28’30”), quarto Andrea Dellavalle (Calvesi; 2 ore 33’58”) e quinto Lorenzo Rostagno (Team Marguareis; 2 ore 38’11”).



Nel pomeriggio una sessantina di bambini hanno partecipato al mini trail, una grande festa per tutti e un modo per avvicinarli al mondo dello sport. Riconoscimento per tutti, i primi sul traguardo sono stati Beatrice Marini e Roger Janin (percorso mini), Margot Laurent e Luca Beltramelli (percorso medio) e Martina Treves e Fabio Palet (percorso big).



LE DICHIARAZIONI

Luisa Rocchia: «Sono emozionata e senza parole, non pensavo di vincere questa gara. Sono partita per fare un giorno di allenamento e poi mi sono trovata davanti a tutte. Una bella fiducia in vista di un mese di maggio impegnativo».



Dennis Brunod: «Abbiamo corso insieme, una bella gara su un percorso duro e impegnativo: ad Arnad è necessario dosare le forze perché le salite sono ripide e tecniche, le discese non così tanto differenti».



Alex Déjanaz: «Dennis (Brunod, ndr) ha una grande esperienza e io cerco solo di stare dietro di lui, anche se non è mai semplice. La mia condizione è ancora una incognita: ho iniziato bene, ma ho fatto tanta fatica, vedremo nelle prossime gare».

Simone Bonel, organizzatore: «Finalmente una giornata di bel tempo dopo la pioggia della vigilia. Siamo felici di aver completato questa edizione e di avere di nuovo superato le duecento presenze. È sempre piacevole quando si ricevono i complimenti, che giro a tutti i collaboratori e volontari, perché senza di loro sarebbe impossibile fare una gara del genere».



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il Tour Trail della Valle d’Aosta tornerà il 21 maggio con il Torgnon Pink Trail, mentre il 1° maggio si aprirà il circuito Défi Vertical, con il tradizionale appuntamento di Fénis che ha fatto ancora una volta il pieno di iscritti.