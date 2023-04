CIA Sci nordico: Pellegrino oro, De Fabiani argento nella Staffetta tl di Dobbiaco

Seconda giornata dei Campionati italiani Assoluti, oggi, a Dobbiaco (Alto Adige), con in palio lo scudetto delle Staffette miste, format che consegna alla Fiamme Oro di Federico Pellegrino la medaglia d’oro, e all’Esercito di Francesco De Fabiani l’argento.

Categoria Seniores * 3x7,5 km– CIA Staff. mix tl – Cinque squadre si presentano all'ultima frazione racchiuse in meno di dieci secondi, con le Fiamme Oro – Simone Daprà (20'24"3; 1° crono parziale) e Federica Sanfilippo (22'36"0; 2°) al comando; a chiudere gli ultimi 7,5 km è Federico Pellegrino (20'37"6), che mantiene la testa della corsa, fermando il cronometro su 1h 03'37"9 che vale la medaglia d'oro. Alle spalle dei poliziotti, l'Esercito A (Giuseppe Montelle e Cristina Pittin), che recupera sei secondi e, in 1h 03'41"7, vale la seconda posizione; terzo l'Esercito C (Paolo Ventura, Martina Bellini, Giacomo Gabrielli; 1h 03'43"8). Al 6° posto Esercito B (Martin Coradazzi, Laura Colombo, Mikael Abram; 1h 04'40"1).









CIG Sci alpino

Tre giorni di raduno, dall’1 al 3 aprile, all’Abetone (Pistoia), poi il 4 e 5, a Corno alle Scale (), i Campionati italiani Giovani, con in palio i titoli dello Slalom e del Gigante.

Alla trasferta tosco-emiliana prenderanno parte undici atleti della squadra Asiva e quattro degli Sci club valdostani. Con gli allenatori del Comitato, Luca Liore, Peter Angster Michele Landini, e i tecnici dei sodalizi Vittorio Alliod, Stefano Brignolo, Daniele Collomb e Martin Fornari alla trasferta prenderanno parte: Tatum Bieler (Sc Gressoney MR), Giorgia Collomb (Sc La Thuile Ruitor), Francine Rollet (Sc Chamolé), Greta Boano, Alessia e Matteo Vaglio, Jacques Belfrond, Pietro Bisello (Sc Crammont MB), Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Filippo Segala (Sc Aosta), Federico Viérin (Sc Pila), ai quali si aggiungono Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR), Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor), Tommaso Canonico (Sc Aosta) e Margherita Sala (Sc Crammont MB).









Programma gare Valle d’Aosta

Sci alpino. i due Giganti Master, in origine programmati a Courmayeur il 26 marzo scorso, saranno recuperati sabato 15 aprile, a Pila, organizzazione dello Sc Crammont MB.