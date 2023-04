Vanni Oddera e la mototerapia ospiti a La Thuile

•

Offerta minima per l’iscrizione: 25 euro a persona solo con carta di credito entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 31 marzo 2023. Tale offerta da diritto al pettorale ricordo, gadget e/o prodotti promozionali di sponsor, diminuzione per gli adulti del costo dello ski pass GIORNALIERO da EURO 51,00 a EURO 43,00 (con presentazione del pettorale e nominativo)