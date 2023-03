CIA Sci alpino: Martina Perruchon bronzo nello Slalom di La Thuile

I Campionati italiani Assoluti di La Thuile (Valle d’Aosta), concluso lo Slalom, sono un ottimo biglietto da visita per il movimento dello Sci alpino femminile nella nostra regione: Martina Perruchon conquista la medaglia di bronzo – secondo podio agli Assoluti, dopo l’argento, sempre tra i pali stretti, del 30 dicembre 2017, a Bormio (Valtellina) – ma sono ben quattro le atlete valdostane nelle migliori otto: 5° Annette Belfrond, 7° Tatum Bieler e 8° Giorgia Collomd, queste ultime due anche prima e seconda del Grand Prix Italia.

A metà gara, al comando ci sono la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea, davanti di 15/100, alla poliziotta bresciana Marta Rossetti e, a 16/100, la valsesiana delle Fiamme Gialle, Emilia Mondinelli. Le prime due ‘saltano’ nella seconda manche, mentre Emilia Mondinelli fa segnare il miglior crono parziale e, in 1ì12”91, conquista la medaglia d’oro, suo primo metallo nella rassegna tricolore Assoluta. Alle sue spalle, argento alla torinese dell’Esercito, Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’14”25) e, bronzo, a Martina Perruchon (Cse; 1’14”34). Al quarto posto l’altoatesina delle Fiamme Gialle, Celina Haller (1’14”46) e, quinta, Annette Belfrond (Cse; 1’14”79). Al 7° posto, in risalita di cinque posizioni, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’16”85) e, 8°, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’16”90); 14° Greta Boano (Sc Crammon MB; 1’19”83). La prima manche era stata fatale a Federica Brignone (Cs Carabinieri), così come a Anita Gulli (Cse).

Nel Gigante maschile, rimonta di tre piazze e gradino alto del podio al poliziotto valtellinese Tommaso Sala (2’06”12), davanti al finanziere altoatesino Alex Hofer (2’06”34) e al poliziotto bergamasco Filippo Della Vite (2’06”61). Al quarto posto il friulano Luca Taranzano (2’06”66) e, quinto, il poliziotto padovano Stefano Pizzato (2’06”94). In 14° posizione, 8° Giovani, Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 2007”85); 21° Filippo Segala (Sc Aosta; 2’09”34); 25° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’11”05); 27° e 28° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’12”23) e Alessandro Lami (Club de Ski; 2’12”67).