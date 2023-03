Al We Snowboard Cervinia il Trofeo High Shapes a Pila

Categoria Baby * A imporsi è Joelie Mossetti (We Snowboard Cervinia; 65.33 punti), davanti a Ginevra Minetti (Aosta Snowboard club; 62) e a Emma Bruzzese (Snow Team Courmayeur; 55). Vittoria di Ettore Isidori (We Snowboard Cervinia; 68 punti), seguito dalla coppia dello Snow Team Courmayeur, Manuel Pozzolini (61.66) e Liam Piacentini (60).

Categoria Cuccioli * Primo e terzo posto allo We Snowboard Cervinia, grazie a Mia Isidori (69.66 punti) e Giulia Marazzi (60.33), con piazza d’onore a Emma Giulia Filippini-Fantoni (Snow Team Courmayeur; 60). In campo maschile, gradino alto del podio a Alessandro Nisi (We Snowboard Cervinia; 74.66), a precedere Luigi D’Acierno (Sc Crammont MB; 72.66) e Pepe Moresi (Snow Team Courmayeur; 71).

Categoria Ragazzi * Tripletta dello Sc Crammont MB al femminile, con Martina Casi (63.66), Sofia Guffanti (61.66) e Vittoria Corbari (60.66). Nei maschi, successo di Cesare Isidori (We Snowboard Cervinia; 73), che precede Leonardo Zanetti (Aosta Snowboard club; 71.66) e Riccardo Ridella (Sc Crammont MB; 70.66).

Categoria Allievi * Sarah Bellocco (We Snowboard Cervinia; 71.33) precede Clementina Maria Pichler (SC Crammont MB; 63.33) e Giulia Mia Lo giudice (Snow Team Courmayeur; 62’33”). Al maschile, successo di Nicola Cunaccia (Sc Gressoney MR; 73.33), seguito dalla coppia dello Sc Crammont MG: Gianluigi Lena (70.66) e Alexis Marco Jourgeaud (68.33).

Categoria Giovani/Senior * Doppietta dell’Aosta Snowboard club, grazie a Ludovica Giulia Lano (63) e Greta Fiorito (58), con terza Valentina Di Leo (Sc Crammont MB; 33.33). Al maschile, Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club; 89.33) precede il duo dello We Snowboard Cervinia, George Philippe Cramley (52’33) e Pietro Michele Turco 80).