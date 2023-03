Sci: Vittorio Budelli vince il gigante Baby 2 a Cortina

Aperta la fase finale del Gran Premio Giovanissimi, iniziata subito nel segno dei valdostani. Vittorio Budelli (Scuola Sci del Cervino) ha vinto il gigante Baby 2. Sempre sulle piste di Cortina d’Ampezzo hanno gareggiato anche i Baby 1, mentre sabato 25 marzo il gigante per i 2011 e i 2012 e la gara di fondo.



BABY 2 - Vittoria di Vittorio Budelli (Scuola Sci Del Cervino; 45”71) a precedere Diego Di Menna (Pescocostanzo; 46”25) e Aron Lenbacher (Meran2000; 46”68). Al 36° posto Giulio Munari (Champoluc; 49”35), 39° Lodovico Ucelli (Monte Bianco; 49”49), 45° Pietro Goldoni (Gressoney; 49”81), 48° Jacopo Capellazzi (Monte Bianco; 50”00), 50° Luca Fosson (Evolution; 50”11). Nel gigante femminile gradino alto del podio per Sveva Dattoli (Lavarone; 45”09), seguita da Sveva Di Gallo (Azzurra Cortina; 45”74) e da Camilla Giachino (Limone; 45”97). In 26a posizione Margherita Bovio (Champorcher; 49”75), 29a e 30a Carolina Mochet (49”95) e Audrey Jacquemod (49”96), entrambe della Monte Bianco, 39a Margherita Botteon (Chamois 2500; 50”65), 42a Cloe Mancinelli (Del Cervino; 50”87), 43a a pari merito Martina Ghersi (La Thuile) e Ludovica Brocca (Monte Bianco) in 50”90.



BABY 1 - Ha vinto Maia Vlassopulo (Monte Pollino) in 42”05, a precedere Anaïs Bertone (Snow Academy; 43”52) e Maria Sole Cococcia (Terminillo; 43”79). Settima e migliore valdostana Federica Saltarelli della Scuola Sci del Cervino (44”97); seguono 12a Alice Marta (Champoluc; 45”72), 15a Carlotta Nex (Evolution Pila; 46”16), 18a Anna Trombini (Champoluc; 46”51), 22a Sofia Pedoja Maso (Monte Bianco; 46”73), 25a Giada Ferrari (La Thuile; 47”00), 28a Giulia Bernardi (Monte Bianco; 47”18), 30a Camilla Bergonzi (Champoluc; 47”23), 36a Allegra Bosio (Del Breuil; 47”66), 41a Giulia Politi (Monte Bianco; 47”81) e 48a Julie Jocollé (La Thuile; 48”02). La gara maschile è stata vinta da Leonardo Tessore (Nazionale) in 42”88, a precedere Carlo Ceccon (Lavarone; 43”76) e Leonardo Fichera (Madesimo; 43”87). Tredicesimo Thibeau Mosso (Evolution; 44”98), 26° Pietro Campedelli (Monte Bianco; 46”05), 29° Alexis Borbey (Evolution; 46”27), 30° Gregorio Pesenti (Champoluc; 46”35) e 36° Andrea Bianchi (Del Cervino; 46”63).