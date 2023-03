Sci alpino: Il valdostano Guglielmo Bosca è bronzo nel SuperG di la Thuile

Titoli del SuperG e della Combinata anche al maschile a La Thuile dei Campionati italiani Assoluti e Giovani, con il valdostano Guglielmo Bosca che bissa il bronzo conquistato ieri nella discesa libera, e con Pietro Broglio che conquista il podio in SuperG nella classifica di giornata del Grand Prix Italia.

CIA/CiG SuperG

Con i primi sei della classifica racchiusi in 53/100, bissa il bronzo di ieri Guglielmo Bosca (Cse; 56”66), preceduto dal bormino Pietro Zazzi (59”40) e dal friulano Luca Taranzano (59”66). Al quarto posto il finanziere del Sestriere, Matteo Franzono (59”81) e, quinto, il friulano Emanuele Buzzi (59”88). All’8° posto Simon Talacci (Cse; 1’00”11); 9° Nicolò Molteni (Cse; 1’00”35); 13° Benjamin Alliod (Cse; 1’00”60); 20° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB) che, in 1’01”14 è settimo della classifica Giovani e terzo sia nel Grad Prix Senior, sia in quello Giovani. Graduatoria di categoria che vede imporsi, 7°, il milanese Pietro Giovanni Motterlini 1’00”09), che precede l’oro e argento della Discesa di ieri: i finanzieri del Sestriere, Gregorio Bernardi (1’00”45; 11°) e Marco Abbruzzese (1’00”66; 14°).

CIA/CiG Combinata

Lo Slalom consegna il titolo di Combinata al finanziere Matteo Franzoso (1’32”88), davanti un altro finanziere, l’altoatesino Tobias Kastlunger (1’33”07) e al friulano Luca Taranzano (1’33”41). Quarto posto, e oro Giovani, al comasco tesserato in Alto Adige, Francesco Zucchini (1’33”68) e, quinto, l’alpino livignasco Simon Talacci (CSe; 1’33”72). Sesto e settimo posto a completare il podio Giovani, la coppia torinese formata da Nicolò Nosenzo (1’34”30) e dal finanziere Leonardo Rigamonti (1’34”56). In 11° posizione, 6° Giovani, Pietro Broglio (1’35”12).