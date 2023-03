Hockey su ghiaccio. Gladiators Aosta, doppia sconfitta per le squadre giovanili

Doppia sconfitta per i Gladiators Aosta nelle categorie under 17 e under 15, con i primi superati a Pinerolo e i secondi dal Bressonone entrambi in trasferta.

UNDER 17

HC BRESSANONE - HC GLADIATORS 6-3

Bruciante sconfitta nel return match della semifinale scudetto del campionato Under 17. Dopo aver dominato l'incontro di casa, i Gladiators sono partiti col piede sull'acceleratore anche nel match giocato martedì sera in Alto Adige, realizzando due gol nei primi 13 minuti (Gesumaria e Fraschetta). Forse la convinzione di aver la finale in tasca, associato alla non perfetta condizione fisica di alcuni atleti rientrati da piccoli infortuni, ha permesso che i padroni di casa chiudessero il primo drittel in pareggio 2-2. Durante il secondo drittel gli aostani si sono fatti cogliere dalla frenesia del risultato, perdendo le fila del gioco ordinato loro caratteristico e riversando nervosismo e frustrazione sul ghiaccio, permettendo così al Bressanone di realizzare il 3-2 (in doppia superiorità numerica) e il 4-2 (in superiorità numerica) e, verso fine tempo, il 5-2.

Ad inizio terzo tempo Movchan ha riacceso le speranze dei Gladiators realizzando in power play il 5-3, ma, nonostatnte il gran numero di tiri, il goolie avversario non si è fatto più sorprendere. il 6-3 finale verrà realizzato a 7 secondi da fine match, a porta vuota.

La bella si giocherà ad Aosta alle 18 di sabato 25.

UNDER 15

HC PINEROLO - HC AOSTA GLADIATORS 5-2

Finisce ai quarti e il cammino play off scudetto dei ragazzi guidati da coach Picco, sconfitti in Piemonte da un team il cui obiettivo dichiarato è quello di raggiungere la finale.

I Gladiators hanno cercato di ribaltare il pessimo risultato ottenuto all'andata e, come nel match giocato domenica, hanno retto benissimo i primi due tempi, portandosi due volte in vantaggio prima con Giacometto (1-0 al 15simo) poi con Capra (2-1 al 31simo). Al 33simo i piemontesi hanno pareggiato (in superiorità numerica) e hanno gestito il match sino a metà del terzo drittel quando, ancora in superiorità numerica, hanno realizzato il loro primo vantaggio (3-2) per poi chiudere il match sul 5-2.

Bilancio finale della stagione comunque positivo per l'HC Gladiators, composto per la maggior parte da ragazzi del 2009, che saranno in età (e quindi protagonisti) nel campionato del prossimo anno. Il team, che ha giovato inoltre della stretta collaborazione con HC Varese durante il corso della stagione, mantiene comunque da anni il suo ruolo di protagonista nei campionati giovanili nazionali.