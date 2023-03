La Thuile lancia la Real Estate Ski Cup

Domenica, 26 marzo, si terrà a La Thuile, la prima edizione della Real Estate Ski Cup, gara di sci organizzata da Progetto CMR, Società di progettazione integrata, in memoria di Edoardo Camardella, giovane maestro di sci, scomparso prematuramente travolto da una slavina il 30 novembre 2019.

Organizzata con il patrocinio del Comune di La Thuile e delle Funivie Piccolo San Bernardo, con la partnership di AbitareIn, Azimut Riabilitazione, Coiver Group, Ediltecno Restauri, Granitech, Liuni e Lualdi, è aperta agli appassionati sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione caratterizzata indubbiamente da spirito agonistico, ma anche dalla voglia di stare insieme e dall’amore per la montagna.

Tutto il ricavato andrà a sostegno del Bivacco Edoardo Camardella, primo bivacco di La Thuile, disegnato da Progetto CMR e realizzato sul ghiacciaio del Rutor, in ricordo della giovane maestro di sci.

La gara inizierà alle ore 10.00 sulla pista numero 16/standard. Domenica mattina, a partire dalle ore 8.00, è previsto il ritiro dei pettorali, la premiazione invece sarà alle 14.30 presso il piazzale delle funivie.

Quattro sono le categorie in gara, a cui sciatrici e sciatori possono iscriversi: bambini fino agli 11 anni, ragazzi tra i 12 e i 16 anni, under 50 e over 50.

Compilando questo form, è possibile iscriversi direttamente alla gara: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq10jMY_NOmCGwniXADsfhRGYxuM5nqmmhxC6FamJCj3ok0w/viewform

L’intero ricavato della Real Estate Ski Cup va a supporto della gestione del Bivacco Edoardo Camardella che, dal 4 Agosto scorso, svetta sulla sommità del ghiacciaio del Rutor, a 3.360 metri, fornendo riparo a sciatori ed alpinisti e una vista mozzafiato del Monte Bianco.

La struttura del nuovo bivacco è leggera, resistente ed energeticamente autonoma. Questa piccola architettura è il frutto del lavoro di un grande team di professionisti, architetti, designer e ingegneri, guidati da Massimo Roj, e da diverse aziende che hanno lavorato per mesi e contribuito alla sua realizzazione.

E' stata studiata per essere prodotta in stabilimento, accoppiata e installata in quota, ed è il risultato di un intenso percorso di ricerca che si è concentrato appunto sulle soluzioni costruttive, per minimizzare i lavori da volgere in quota, e sui materiali che devono ottimizzarne le prestazioni.

Per realizzare i due blocchi che compongono il bivacco infatti, è stato utilizzato un involucro prefabbricato ad alte prestazioni di isolamento, mentre il riscaldamento, installato a pavimento, è progettato per garantire il comfort perfetto a chi si riparerà in questo manufatto altamente innovativo.

Per dare un contributo al Bivacco Edoardo Camardella, è possibile donare qui:

www.gofundme.com/f/bivacco-edoardo-camardella

www.fondazionevda.it/fondo-per-edo