Snowboard: Coppa Italia, trionfo nella prima tappa per Lisa Francesia Boirai

Prima giornata di Coppa Italia di Snowboardcross, a Passo San Pellegrino (Trento) e subito il sigillo di Lisa Francesia Boirai. Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur) si è imposta nei confronti della milanese, tesserata in Trentino, Giorgia Giurdanella e della livignasca Crystel Pievani. In ottava posizione Giulia Lo Giudice (Snow Team Courmayeur).

In campo maschile, successo del bellunese Luca Apollonio. In 14° posizione Gianluigi Lena (Sc Crammont MB); 18° e 19° Giacomo Crippa (Snow Team Courmayeur) e Giacomo Perrone (SC Crammont MB); 21° Leonardo Mattei (Snow Team Courmayeur). Due giorni, ieri e oggi, di Snowboarcross Fis, validi per la Coppa Italia Aspiranti, sempre a Passo San Pellegrino (Trento). Nella prima gara, vittoria del tedesco Leon Ulbricht. In 9° posizione Niccolò Colturi (Cse); 12° Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB; 2° Aspiranti CpI); 50° Federico Casi (Sc Crammont MB; 2° CpI); 52° Alessio Celesia (Aosta Snowboard club; 3° CpI); 65° Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club).

In campo femminile, successo della bergamasca Marika Savoldelli; 18° Margherita Gal (Aosta Snowboard club). Nella replica odierna, s’impone il francese Titouan Cottret, a precedere il tedesco Fillip Freudenberg e a Niccolò Colturi. In 18° posizione Matteo Rezzoli; 41° Federico Casi (2° CpI; 46° Alessio Celesia (4° CpI; 62° Lorenzo Forlin. Bissa la vittoria, al femminile, Marika Savoldelli; chiude in 23° posizione Margherita Gal