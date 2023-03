Sci alpino: Mosso, Clavel e Budelli brillano a Nex (Foto)

Più di trecento concorrenti – 140 Baby 1 (73 femminucce; 67 maschietti) e 168 Baby 2 (69; 99), questa mattina, tra le nuvole basse e la visibilità non ottimale della pista Bellevue di Pila, per la Gymkana veloce riservata ai Baby 1 e 2, circuito Unicredit, organizzata dallo Sc Aosta e vinta da Carlotta NEx, Thibaud Mosso, Sophie Mahé Clavel e Vittorio Budelli.

Categoria Baby 1 (anno 2014)

Carlotta Nex (Sc Aosta; 35”85) precede Giulia Bernardi (Courma Ski Team; 37290) e Camilla Morcia (Sc Palasinaz; 38”36). In quarta posizione Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 38”92) e, quinta, Federica Saltarelli (Club de Ski; 39”15). In campo maschile, tripletta dello Sc Aosta, grazie a Thibaud Mosso (37”67), Alexis Borbey (37”81) e Robert Gheroghe Vaida (38”32). Al quarto posto Andrea Bianchi (Club de Ski; 38”98) e, quinto, Alessandro Pisani (Sc Val d’Ayas; 39”18).

Categoria Baby 2 (anno 2012)

Al femminile, vittoria di Sophie Mahé Clavel (Sc Courmayeur MB; 38”15) che la spunta per un solo centesimo su Nina Raffaelli (Sc Crammont MB; 38”16) e, terza, Margherita Bovio (Sc Mont Glacier; 38”31). Al quarto posto Audrey Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 38”42) e, quinta, Gloria Collomb (Sc La Thuile Rutor; 38”56). Nei maschietti, successo di Vittorio Budelli (Club de Ski; 35”70), a precedere Tobia Colli (Sc Val d’Ayas, 36”78) e Stefano Viti (Sc Chamolé; 36”97). In quarta posizione Ludovico Ucelli (Sc Crammont MB; 37”48) e, in quinta, Pietro Goldoni (Sc Gressoney MT; 37”49).