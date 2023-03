Ciclismo: Gabriel Borre si aggiudica la gara e la maglia di Leader degli Internazionali D'Italia

Si apre a San Zeno di Montagna la prima degli Internazionali d’Italia Series, su un percorso molto tecnico, caratterizzato da un sali e scendi continuo che si snoda per 4 km con un dislivello di 150 metri al giro

Prima gara di giornata per i giovani atleti della categoria Junior. Gabriel Borre, in splendida forma e motivatissimo, vuole porre il sigillo anche sulla prima tappa degli Internazionali D’Italia. Si parte subito a tutta, Borre si trova nelle primissime posizioni durante i primi giri, purtroppo per un errore di guida ed una pietra affilata, si ritroverà con una foratura alla ruota. Decide quindi di accelerare per raggiungere i box in totale sicurezza amministrando il vantaggio sugli inseguitori. La prontezza e l’abilità dei meccanici presenti nell’area tecnica, coroneranno il sogno di Gabriel facendolo arrivare al traguardo a braccia alzate. Sua la maglia di leader.

La seconda prova di giornata è dedicata alle Donne Elite, Under 23, e Junior.

Concitata la partenza per avere la meglio alla prima curva. Teocchi grazie alla sua esperienza, rimarrà nel gruppo di testa per diversi giri. Le continue accelerazioni fanno sì che verso metà gara Chiara si ritroverà a combattere per la terza posizione. Chiuderà la sua gara ai piedi del podio, in quarta posizione a pochi secondi dalla terza.

Ai nastri di partenza, tra le Under 23, Marta Zanga.

Una gara grintosa, sul complicato circuito di San Zeno di Montagna. Pronta a confrontarsi con le migliori atlete internazionali, centrerà la top ten di categoria, finendo in ottava posizione tra le Under 23.

A pochi minuti dalla partenza delle Open è il turno delle Junior. Elisa Lanfranchi, fresca di podio, è pronta a dare il massimo per bissare la sua precedente prestazione. Tra le “piccole” atlete di giornata si parte alla massima velocità senza risparmiare energie. Elisa si attesta da subito tra le prime concludendo la sua prestazione in terza posizione.

L’ultima gara di giornata, la più sentita e attesa, è quella degli Uomini Open. Ai nastri di partenza diversi i portacolori del team KTM PROTEK ELETTROSYSTEM: Alessio Agostinelli, Andreas Vittone, Marco Betteo, Yannick Parisi, Michael Pecis e Carlo Cortesi.

Molti gli atleti presenti al grande appuntamento, agguerriti e pronti a dare il meglio di sé per aggiudicarsi la maglia di leader. Alessio Agostinelli, atleta Elite, affronta la gara con il suo passo, con determinazione, grinta rimonta giro dopo giro, chiuderà la sua prova in quattordicesima posizione a ridosso della top ten. Tra gli Under, il miglior piazzamento di giornata è quello di Marco Betteo che centra la top five di categoria giungendo quarto al traguardo. A pochi secondi da lui, Michael Pecis nono di categoria, ventunesimo Carlo Cortesi appiedato da un problema meccanico, subito risolto.

Ritirati invece Andreas Vittone, per problemi fisici e Yannick Parisi, per una caduta.

Il patron del team KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, Fabrizio Pirovano, presente alla prima tappa degli INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES dichiara: “Sono molto contento dei successi di Borre, Lanfranchi, Teocchi e Betteo. Sono ottimi atleti ed abbiamo visto subito di che pasta sono fatti.

Anche se la stagione è ancora lunga, possiamo dire che abbiamo fatto delle ottime scelte, sia dal punto di vista degli atleti che dell’organico. Oggi i meccanici hanno fatto una magia ai box, contribuendo alla vittoria di Borre.

La stagione non inizia a fine Febbraio ma si pianifica già da Luglio. Un duro lavoro che se fatto con dedizione, passione e costanza ripaga dagli sforzi. Grazie a tutti ragazzi”