Vento a Vars: Origone e Greggio secondi in gara 2

Giornata disturbata dal vento a Vars, dove era in corso la seconda delle due gare di recupero di quelle cancellate a Idre. E il vento ha costretto gli organizzatori a cancellare la Finale, per cui sono stati validati i risultati della semifinale.

La vittoria è quindi andata al francese Simon Billy che ha battuto Simone Origone per 223,32 km/h contro 222,99 km/h. Al terzo posto si è piazzato l’austriaco Klaus Schrottshammer con 219,60 km/h. Nella gara femminile la vittoria è andata ancora alla svedese Britta Backlund con la velocità di 212,20 km/h contro i 209,69 km/h di Valentina Greggio, che deve accontentarsi ancora di un secondo posto.

Nella classifica generale guida sempre Simone Origone con 380 punti contro i 300 di Billy, mentre in quella femminile si amplia il divario tra Backlund, che sale a quota 400, e Greggio, che va a 320 punti.

Domenica giornata di riposo, anche perché il meteo si mette al brutto, poi gli atleti rimarranno nella località francese per provare a disputare il Campionato Mondiale.