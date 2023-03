PELLEGRINO TERZO NELLA SPRINT DI FALUN, CONSOLIDA IL TERZO POSTO IN CDM

Il valdostano si è arreso in finale solamente alla strapotenza del solito Johannes Klaebo, il quale ha preceduto sul traguardo il connazionale Erik Valnes, mentre Pellegrino ha tenuto a bada le velleità francesi di Lucas Chanavat e Richard jouve, rispettivamente quarto e quinto.

Grazie a questo piazzamento Pellegrino rilancia le sue velleità di podio nella classifica finale di specialità quando mancano due prove alla conclusione (Tallin in pattinato e Lahti in alternato), risalendo al quinto posto con 605 punti. Davanti a lui rimangono Klaebo a quota 922, Canavat con 687, Jouve con 645 e Golberg con 631. In classifica generale Klaebo sale a 2258 punti e allunga su Paal Golberg con 1934 punti, Pellegrino consolida il terzo posto a 1329 punti.

La graduatoria di giornata vede presenti in zona punti altri tre azzurri: David Graz fuori nei quarti di finale (diciannovesimo), così come Michael Hellweger (ventitreesimo) e Simone Mocellini (ventiquattresimo).

La sprint femminile è andata alla norvegese Kristine Skistad sulle svedesi Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, per le italiane ventitreesima posizione di Federica Sanfilippo, non qualificata Cristina Pittin. Nella generale Weng comanda con 1733 punti davanti a Jessie Diggins con 1588 e Kerttu Niskanen con 1492, nella sprint Faehndrich e Dahlqvist sono separate da appena 5 punti: 678 contro 673. Domenica 19 marzo il programma propone una staffetta mista.

Ordine d’arrivo sprint TL maschile Falun (Sve):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=41621

Ordine d’arrivo sprint TL femminile Falun (Sve):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=162603&raceid=41620