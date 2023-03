Ciclismo: Tre volte Primoz

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non si ferma più e, dopo aver conquistato i traguardi di Tortoreto e Sarnano-Sassotetto, fa sua anche la sesta tappa della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole con arrivo a Osimo rafforzando la leadership in classifica generale.

Lo sloveno, aiutato da un generoso Wout Van Aert ha saputo difendersi dagli attacchi lanciati dagli avversari per la Maglia Azzurra sui Muri Marchigiani. Tra coloro che si sono messi in evidenza Alexsandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), che aveva attaccato all'inizio dell'ultimo giro in compagnia di Guillaume Martin (Cofidis), Alex Aranburu e Carlos Verona (Team Movistar), e successivamente Michael Woods (Israel - Premier Tech), il cui tentativo veniva arginato a poco più di 1km dal traguardo.

Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) provava ad anticipare lo sprint ma nulla poteva contro Roglic, vincitore in Maglia Azzurra e detentore anche di Maglia Ciclamino e Maglia Verde. Ad una frazione dal termine lo sloveno guida con 18" sulla Maglia Bianca João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) e 23" sul vincitore del Giro d'Italia del 2020.





RISULTATO DI TAPPA 1 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 193 km in 4h49'17" alla media di 40.030 km/h 2 - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) s.t. 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18"

3 - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 23"





LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.<wbr></wbr>it Primoz Roglic (Jumbo-Visma), indossata da Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers)

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata indossata da Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) , indossata da Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata , indossata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)



STATISTICHE

Primoz Roglic è il terzo atleta nella storia con tre vittorie di tappa di fila dopo Moreno Argentin (1992) e Oscar Freire (2005).

Roglic è il primo atleta che vince 3 tappe in un’edizione della Tirreno dal 2008 (Oscar Freire: 1^, 4^, 7^).

I 18” tra Roglic e Almeida sono il distacco più esiguo alla vigilia dell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico dal 2020, quando Simon Yates aveva 16” su Rafal Majka.

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa e Maglia Azzurra Primoz Roglic ha dichiarato ha dichiarato in conferenza stampa: "Non penso di aver mai iniziato così bene una stagione. E' pazzesco aver vinto tre tappe di fila. Oggi avevamo in mente di giocarci il successo con Wout Van Aert ma la caduta di Wilco Kelderman ha cambiato i nostri piani. La priorità è diventata difendere la Maglia Azzurra dagli attacchi degli altri big della generale. Voglio rimanere concentrato fino al traguardo di domani e finire al meglio. Mi sto preparando bene per il Giro ma ci vorrà ancora del tempo prima di iniziare, il campo dei partecipanti sarà molto alto e dovrò arrivarci al massimo".







LA COPERTURA TV DELLA TIRRENO-ADRIATICO CRÉDIT AGRICOLE E' DISPONIBILE A QUESTO LINK



LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 7, SAN BENEDETTO DEL TRONTO-SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 154 KM