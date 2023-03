Ciclismo: Berta e Borre vincono l’Xco Internazionale Coppa Città di Albenga

Seconda tappa dell’Italia Bike Cup, oggi, nell’ambito della Xco Internazionale Coppa città di Albenga (Savona), con due bei sigilli di Martina Berta e Gabriel Borre, con quest’ultimo che dopo due prove balza in vetta alla classifica generale.

Nella Open femminile, gara di testa della coppia Martina Berta (Santa Cruz Rosckshox Pro Team; 1h 096’13”) e della bellunese Giada Specia (Wilier Pirelli; 1h 09’17”), con la valdostana che prende margine nell’ultima salita e s’impone per una manciata di secondi; al terzo posto l’olandese Anne Tauber (Orbea; 1h 10’21”). Al 14° posto assoluto, 5° Under 23, Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 17’45”); 17°, 7° U23, Giulia Challancin (Scott Libarna Racing Team; 1h 19’30”). Gli atleti stranieri dominano la prova maschile, dove i primi due gradini del podio sono dei francesi Pierre De Froidmont (Orbea; 1h 25’41”) e Tomas Griot (a 23”) e, terzo, il danese Sebastian Fini Carstensen (a 28”). In 23° posizione assoluta, 12° Under 23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 6’12”); 46° Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; a 10’50”).

Ad aprire la giornata delle ruote grasse nella riviera ligure era stata quella riservata agli Juniores – quasi 140 gli atleti al via -, con Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 04’14”) che prende margine sin dal primo giro e non ha problemi ha tagliare in solitaria il traguardo, precedendo Davide Donati (Trevigliese; a 32”) e il francese Sofian Corniglion (a 38”). Al 14° posto Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; a 3’34”). In campo femminile, vittoria di Valentina Corvi (Trinx factory; 59’32”); 14° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 07’05”).

Domani, spazio alle categorie giovanili; alle 9.45 Esordienti 1 e, alle 10.45, Esordienti 2; 11.45 Esordienti e Allievi Donne; 13, Allievi 1 e, 14.15, Allievi 2.