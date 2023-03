Aperte le iscrizioni del Traverse Trail di sabato 1 aprile

Il Traverse Trail di Arnad si è ormai ritagliato il suo spazio ed è diventato appuntamento classico di inizio stagione. La gara, organizzata dall’Associazione giovanile Le Dzoveo de Arna, anche quest’anno è inserita all’interno del circuito Tour Trail della Valle d’Aosta, sarà ancora una volta la seconda prova e si svolgerà sabato 1 aprile.

Il tracciato di 22 chilometri (1.800 metri di dislivello positivo) è di fatto lo stesso delle precedenti edizioni. Solo qualche piccolo aggiustamento sui sentieri che porteranno i trailers tra i vigneti e i villaggi delle frazioni più alte di Arnad, patria del lardo DOP.

La gara non raggiunge quote elevate e non è così lunga; ideale per le prime uscite stagionali, anche se non mancano alcuni strappi interessanti e decisamente verticali.Le iscrizioni sono state aperte e potranno essere effettuate sul sito wedosport.net fino alla vigilia della gara. Quota unica di 25 euro per i partecipanti che dovranno aver compiuto almeno 15 anni alla data dell’evento.

Sabato pomeriggio si svolgerà sempre il mini trail dedicato ai più giovani e suddiviso in tre percorsi differenti, a seconda dell’età. Le iscrizioni potranno essere effettuate sul posto, fino a pochi minuti prima della partenza, fissata intorno alle 14.30. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta l’area La Keya di Arnad, dove non mancheranno festa e animazione.

I sentieri sono in ordine, privi di neve e tracciati; l’organizzazione incrocia le dita e spera in una primavera soleggiata o quanto meno clemente, dopo la nevicata a poche ore dalla partenza dello scorso anno, che costrinse il posticipo di un giorno e un grande lavoro di messa in sicurezza da parte degli insostituibili volontari.