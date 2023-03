Sci: Una splendida Federica Brignone è seconda nel Gigante di Are

In grandissima condizione tecnica, fisica e mentale, Federica Brignone si arrende soltanto a una stella Mikaela Shiffrin nell’ultimi Gigante della stagione di Coppa del Mondo di Sci alpino, prima delle finali di Soldeu (Spagna) della prossima settimana.

Per Federica Brignone è il 55° podio in carriera, alle spalle dei soli Alberto Tomba e Gustav Thoeni, mentre Mikaela Shiffrin raggiunge, a quota 86, Ingemar Stenmark come atleta più vincente di sempre; in aggiunta, Shiffrin aggiunge alla Sfera di cristallo generale, quella dello Slalom e del Gigante.

La statunitense Mikaela Shiffrin (1’54”64) mette una seria ipoteca sulla vittoria finale con la prima manche impeccabile; Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’55”28) a metà gara è quarta, ma nella seconda manche, a eccezione di un piccolo errore nella parte finale, con il miglior crono parziale, recupera due posizioni e chiude al secondo posto, a precedere l’atleta di casa, la svedese Sara Hector (1’55”56). In 11° posizione Marta Bassino (Cse; 1’56”84).