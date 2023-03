Nuoto: Tanti record personali per i giovani dell'Aosta Nuoto

Una mattinata di gare emozionanti che hanno messo in evidenza Jacquy Péaquin che ha nuoto 50 m stile libero in 30.10 e che ha provato per la prima volta i 200 m dorso con il tempo di 2.44.90.

Molto brava è stata anche Emma Morsetti che nei 100 m rana, suo stile preferito, è giunta 18’ con il tempo di 1.32.50, migliorando il proprio personale. Sono scesi sotto i propri tempi anche Siria Valenti, sia nei 100 m stile libero sia nei 100 m rana, Camarda Matilde nei 50 e nei 100 m stile libero, Rebecca Crespi nei 50 m farfalla e nei 100 m stile libero, Alexis Ghignone nei 100 m rana e nei 100 m stile.

Coach Noemi Iannaccone ha convocato anche Giorgia Albace, Mia She Juan Bianchi, Giada Griso, Ginevra Grosso, Sophie Recaldini, Greta Vicentini, Yari Nazario Rossan, Pietro Viola e Xhaferi Leonardo. Un plauso particolare a Viola e Grosso che hanno preso parte per la prima volte alle gare di federazione tra gli agonisti.

Il prossimo appuntamento per gli atleti dell’Aosta Nuoto è fissato per i giorni di sabato e domenica prossimi per le prime giornate dei Campionati regionali in vasca corta.